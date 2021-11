Giovedì 2 dicembre andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 6 e secondo le anticipazioni Agnese (Antonella Attili) sarà sempre più in difficoltà nel tenere segreta la sua situazione con Giuseppe (Nicola Rignanese) al figlio Salvatore (Emanuel Caserio), che insisterà per raggiungere suo padre a Natale.

Intanto, per Flora (Lucrezia Massari) sarà un giorno importantissimo perché la sfilata con i suoi nuovi abiti otterrà una standing ovation che coronerà la sua carriera da stilista. Vittorio (Alessandro Tersigni) e Tina (Neva Leoni) saranno entusiasti del lavoro svolto e tra loro il bacio sarà vicino, ma qualcosa li fermerà sul più bello.

Umberto (Roberto Farnesi), invece, proverà a soffocare la sua attrazione per Flora cercando rifugio tra le braccia di Adelaide (Vanessa Gravina).

Salvatore insisterà per il Natale in Germania

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 2 dicembre raccontano che Salvatore continuerà ad insistere con sua madre affinché la famiglia si riunisca per trascorrere il Natale in Germania insieme a Giuseppe. Il ragazzo continuerà a non capire perché la donna rifiuti la sua proposta e per Agnese sarà molto difficile non parlare apertamente con suo figlio. La donna si domanderà se sia giusto continuare a tenere segreto il tradimento di Giuseppe, che con la sua amante in Germania ha concepito un figlio.

Vittorio e Tina sfioreranno il bacio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel corso della puntata di giovedì 2 dicembre, al Paradiso delle signore 6 ci sarà fermento per la nuova sfilata.

Il lancio della nuova collezione di Flora andrà a gonfie vele e le Veneri sfileranno con le creazioni della stilista, ottenendo un ottimo riscontro.

L'evento si concluderà con una standing ovation che riempirà di gioia Flora e Vittorio Conti.

Adelaide sarà ancora il rifugio di Umberto: anticipazioni puntata di giovedì 2 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 2 dicembre rivelano che Tina e Vittorio saranno al settimo cielo per il grande successo ottenuto dal lavoro di squadra e per i due si riaccenderà la speranza di voltare pagina dopo le delusioni che entrambi hanno affrontato in amore.

Vittorio e Tina saranno sul punto di baciarsi, ma proprio quando sembreranno molto vicini, dentro di loro accadrà qualcosa che li fermerà.

Nel frattempo, Adelaide continuerà a dubitare della sincerità di Flora, mentre Umberto proverà a soffocare l'attrazione che prova per la figlia di Achille Ravasi. Il commendatore riuscirà a mettere da parte quello che prova per la stilista, rifugiandosi ancora una volta tra le braccia di sua cognata.