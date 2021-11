Sono tanti gli spunti di discussione che regalano i ragazzi di Amici al pubblico. Oltre alle sfide e alle esibizioni, i cantanti e i ballerini della scuola spesso si rendono protagonisti di momenti di tensione o di avvicinamento. Nel corso degli ultimi daytime trasmessi su Canale 5, ad esempio, sono state mostrate le coccole tra i fidanzatissimi Dario e Sissi e il diverbio tra Serena ed LDA per i turni delle pulizie in casetta.

Luca perde le staffe ad Amici

Venerdì 19 novembre è andata in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici, quella che precede lo speciale di domenica 21.

Tra i tanti temi che sono stati affrontati spicca la lite tra due allievi per le pulizie.

Per far sì che la casetta dove vivono sia sempre in ordine (e per evitare provvedimenti disciplinari), i ragazzi hanno stabilito dei turni su chi deve fare cosa ogni giorno, ma recentemente qualcosa è andato storto.

Nicol si è accorta che LDA dormiva quando doveva pulire con lei i pavimenti di tutta l'abitazione, così è andata a svegliarlo in modo deciso. Seppur con un po' di fatica, il cantante ha preso una scopa e una paletta e si è messo ad aiutare la compagna di classe, adempiendo pienamente al suo dovere.

Poco dopo, però, Luca si è arrabbiato parecchio quando ha scoperto che Serena e Albe non avevano rispettato il loro turno: il giorno prima, infatti, i fidanzatini avrebbero dovuto pulire i pavimenti, ma non l'hanno fatto.

Nervi tesi tra i talenti di Amici

Dopo essersi lamentato per un po' con i compagni, LDA si è rivolto direttamente a Serena e le ha chiesto perché lei e Albe non avessero pulito la zona della casetta che gli era stata assegnata.

"Ma cosa vuoi da me?", ha risposto la ballerina scatenando la reazione ancora più stizzita del cantautore.

Luca D'Alessio ha perso le staffe ed ha detto alla ragazza: "Non mi parlare così, perché io già sto coi co... girati. Se mi fai queste facce da diva mi fai innervosire ancora di più".

L'allieva del team Todaro ha provato a rimandare la discussione al giorno dopo, ma il napoletano non le ha dato tregua e ha portato avanti la lite per almeno altri 40 minuti, sottolineando quanto lui sia stato corretto e rispettoso ad alzarsi dal letto per fare quello che doveva, cosa che non si può dire di lei e Albe.

Per mettere fine a questo scontro Serena si è scusata e ha detto che non capiterà più che salti il proprio turno di pulizie.

Tenerezze tra due giovani protagonisti di Amici

Sempre guardando uno dei daytime di questa settimana, i fan di Amici hanno notato uno strano scambio di affettuosità tra due allievi. Anche se velocemente, le telecamere della casetta hanno ripreso Dario e Sissi mentre si accarezzavano dolcemente sul divano. Il ballerino, in particolare, coccolava la cantante mentre stava appoggiata con la testa sulle gambe di Dario.

A far incuriosire i telespettatori è soprattutto la notizia che entrambi i talenti in questione siano ufficialmente fidanzati: il danzatore ha dedicato alla sua dolce metà una coreografia, la giovane invece ha palesato il suo status sentimentale non appena ha messo piede nel programma.

È troppo presto per dire se tra i due protagonisti della ventunesima edizione del format Mediaset stia nascendo un feeling particolare oppure se la loro è solo una tenera amicizia, fatta anche di abbracci e sguardi di forte complicità.

L'unica coppia che si è formata ufficialmente fino a ora è quella di Albe e Serena: i due continuano a dichiararsi amore davanti alle telecamere e a dirsi felicissimi di essersi conosciuti in un contesto particolare come quello del talent show di Maria De Filippi.