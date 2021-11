Potrebbe esserci un'altra sfida in vista per uno degli allievi più amati della ventunesima edizione di Amici. LDA, infatti, si è classificato all'ultimo posto nella classifica che i professori hanno stilato durante la registrazione del 17 novembre: a contribuire a questo insuccesso, è stato lo "zero" che Anna Pettinelli ha dato al ragazzo. Il figlio di Gigi D'Alessio, però, potrebbe risparmiarsi l'ennesimo confronto con un talento esterno perché Albe si è offerto di prendere il suo posto.

Scontro tra prof di canto negli studi di Amici

Mercoledì 17 novembre è stata registrata la puntata numero dieci di Amici, quella che i telespettatori potranno vedere su Canale 5 domenica 21.

Gli spoiler che stanno circolando sul web da qualche ora, fanno sapere che nessun allievo è stato eliminato: Alex, Tommaso, Nicol e Dario hanno battuto i loro sfidanti e sono rimasti tra i titolari della classe.

La gara interna tra i cantanti, invece, è stata giudicata per la prima volta dai professori e non da un artista esterno al cast.

I talenti che si sono classificati agli ultimi posti di questa particolare graduatoria, sono finiti in sfida e la dovranno sostenere la prossima settimana.

Andrea, Simone e Luca sono i tre che hanno convinto meno gli insegnanti e quindi il loro posto nella scuola è a rischio.

LDA, però, si è piazzato così male a causa dello "zero" che gli ha dato Anna Pettinelli: la prof non ha apprezzato affatto l'interpretazione che il giovane ha fatto di un brano assegnatogli da Rudy Zerbi.

LDA protagonista di Amici 21

Il voto "zero" che gli ha dato Anna, ha sicuramente influito nel pessimo piazzamento di Luca nella classifica del giorno. La conseguenza di tutto questo, però, potrebbe non essere scontata come molti fan di Amici pensano. La sfida che LDA sarà chiamato ad affrontare la prossima settimana, potrebbe farla qualcun'altro.

Albe, infatti, si è offerto volontario per sostituire il compagno di classe che si è già misurato con talenti esterni molte volte: il rapper vorrebbe sfidarsi con un aspirante allievo per mettersi alla prova dopo due mesi di lezioni e insegnamenti.

Sarà la produzione del talent-show a decidere chi dovrà farà la sfida in questione e l'"arcano" potrebbe essere svelato solamente nel corso della registrazione dell'undicesimo speciale.

La prof Pettinelli, comunque, è stata spiazzata da un altro cantante che critica spesso: Luigi ha interpretato "Lady", successo di Sangiovanni, e ha sorpreso la docente che era certa che avrebbe fallito. Il ragazzo, inoltre, si è piazzato al primo posto della classifica del giorno.

La sfidante Elena potrebbe entrare ad Amici

Un altro colpo di scena che gli spettatori di Amici vivranno domenica 21 novembre, è quello riguardante la sfida di Tommaso.

Il titolare della scuola è riuscito a battere la sfidante Elena (un po' a sorpresa, in quanto si sentiva "spacciato"), ma Rudy Zerbi ha chiesto alla produzione di trattenere la ragazza perché potrebbe entrare lo stesso nella scuola.

Il professore di canto pensa che la giovane abbia talento, per questo sta valutando due strade: metterla in sfida con un allievo qualsiasi del programma oppure prenderla nella sua squadra al posto di Simone.

Quest'ultimo continua a non convincere il docente, che si è preso del tempo per decidere se effettuare subito questa sostituzione o se permettere al titolare di affrontare la sfida che ha in sospeso da una settimana e poi vedere il da farsi.

La puntata che è stata registrata il 17 novembre, infine, non è stata animata da ospiti: i giudici della gara interna, infatti, sono stati i tre insegnanti di canto.