Arrivano le nuove anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane. Il personaggio di Thomas tornerà a essere centrale, così come la sua ossessione nei confronti di Hope, che sembrava essersi placata negli ultimi tempi. E invece no; tutto inizierà dopo che il giovane Forrester cadrà battendo la testa in un'ufficio della Forrester Creations. Quando si risveglierà, il giovane troverà davanti a sé un manichino con le fattezze di Hope e la tentazione di appropriarsene sarà irrefrenabile. Da qui in poi, una carambola di eventi metterà la giovane Logan in serio pericolo, così come Liam.

Anticipazioni Beautiful: Thomas perde la ragione

Nelle prossime puntate della soap, Thomas avrà un incidente alla Forrester creations. Quando riprenderà i sensi, si troverà davanti un manichino realizzato a immagine e somiglianza di Hope, finalizzato alla promozione di una campagna pubblicitaria.

Thomas, ossessionato da Hope, ruberà il manichino e lo porterà nel suo appartamento, occupandosene con cura maniacale. A quel punto, inizierà a manifestare degli strani comportamenti deliranti. Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Thomas organizzerà una cena romantica e farà sedere davanti a sé il fantoccio, parlandogli dolcemente come fosse reale. Giunto a un punto di non ritorno, finirà anche per baciare il manichino più volte.

La situazione precipiterà quando Thomas avrà le allucinazioni e sentirà parlare il manichino. Frutto dei desideri inconsci della sua mente, il giovane Forrester sentirà pronunciare un ordine ben preciso dalla finta Hope: ''Uccidi Liam''.

Hope e Liam in pericolo, spoiler Beautiful

Thomas, come sempre, riuscirà benissimo a tenere nascosta la sua follia a tutti coloro che gli stanno intorno.

La stessa Hope crederà che il suo ex si sia finalmente rassegnato, ignara del reale pericolo che sta correndo insieme a Liam. Al contrario, il giovane Spencer capirà che qualcosa non va e comincerà a tenere sotto controllo l'inquietante Thomas.

Negli episodi successivi della soap Beautiful, un grande equivoco metterà un punto alla relazione di Hope e Liam.

Thomas verrà infatti visto baciare la giovane Logan proprio da Liam, che si sentirà mancare la terra sotto i piedi e correrà via senza chiedere spiegazioni.

Peccato che Forrester jr. stesse baciando la finta Hope. A quel punto, Liam si precipiterà da Steffy, alla quale racconterà quanto visto. I due, complice qualche bicchiere di troppo, finiranno per passare la notte insieme. E così, chi metterà un atto un vero tradimento sarà Liam, ignaro di come stiano realmente le cose.