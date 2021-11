Ieri, domenica 21 novembre, è andata in onda su Canale 5 la decima puntata di Amici 21. Tra le varie sfide, i momenti divertenti e le discussioni, non sono mancati altri colpi di scena: Maria De Filippi si è arrabbiata molto nei confronti di due degli allievi della scuola.

Maria furiosa ad Amici 21

Nel corso della puntata, i cantanti della scuola sono stati messi nuovamente alla prova con dei brani completamente diversi dal loro stile. In particolare, Lda ha dovuto affrontare un compito per lui difficile: la canzone "So quiet" di Bjork, totalmente fuori dalle sue corde.

I professori hanno dato dei voti ad ognuno degli allievi, decretando una classifica. Gli ultimi due sarebbero stati messi automaticamente in sfida.

Anna Pettinelli non ha gradito l'esibizione di Luca e ha deciso di assegnargli uno 0. Pertanto, Lda si è posizionato penultimo nella classifica della puntata, andando automaticamente in sfida. A tal proposito, Albe si è proposto di sostituirlo poiché non riteneva giusto il voto ricevuto dal suo compagno. Un gesto che Maria De Filippi non ha gradito particolarmente, poiché lo ha ritenuto irrispettoso nei confronti della sua insegnante e di Lda stesso. Infatti, la conduttrice ha cercato di far capire ad Albe che, così facendo, ha messo in dubbio le scelte di Anna Pettinelli e ha ritenuto il suo amico incapace di sostenere la sfida.

"Metti il tuo amico in una posizione scomoda, è come se gli dicessi che lui non ce la può fare”, ha precisato De Filippi.

Inoltre, Maria non ha risparmiato parole neanche per Lda, il quale non si sarebbe opposto alla decisione di Albe. Anzi, la conduttrice è stata molto dura nei suoi confronti, poiché agli occhi degli spettatori poteva passare un messaggio diverso, ossia che il cantante si rifiutasse di andare in sfida per paura.

Amici 21 e la classifica dei cantanti

In ogni puntata gli allievi si trovano ad affrontare dei compiti e delle sfide importanti. In particolare i cantanti devono mettersi alla prova con cover, inediti e altre assegnazioni. Questa volta, si sono esibiti con dei brani molto lontani dalle loro corde e sono, comunque, riusciti ad ottenere un buon risultato.

Al primo posto si è posizionato Luigi, con "Lady" di Sangiovanni. Per lui ci sono stati, infatti, tantissimi giudizi positivi. Al secondo posto Sissi, seguita da Alex e Rea. Nicol si è esibita dopo la sua sfida - su richiesta di Rudy - e si è posizionata al quinto posto.

Albe ha ottenuto, invece, il sesto posto e non si è ritenuto soddisfatto della sua esibizione. A pari merito al sesto posto si è posizionato anche Tommaso che non è piaciuto particolarmente alla Pettinelli. Siccome c'è stato un altro pari merito, per quanto riguarda il settimo posto, andranno in sfida Andrea, Lda e Simone.

Simone e la maglia sospesa ad Amici 21

I colpi di scena avvenuti nel corso della puntata non sono terminati.

Infatti, Simone, per la sua esibizione sulle note di Michael Bublé, non ha convinto nessuno degli insegnanti. In particolare, Rudy Zerbi non era per niente soddisfatto dell'esecuzione del brano. L'insegnante ha richiesto di poter sospendere la maglia nella prossima puntata, dopo l'esito della sfida alla quale Simone sarà sottoposto per essersi classificato ultimo nella scorsa settimana.

Quindi, soltanto Andrea ed LDA dovranno affrontare la sfida in seguito all'esito della classifica di ieri.

Amici 21 e la sfida di Albe

Dopo che la classifica è stata ultimata, Albe ha sostenuto fermamente di non essere d'accordo con la posizione di LDA. Pertanto, si è proposto di sostituire il suo compagno poiché non ha ritenuto la sua esibizione più valida di quella di Luca D'Alessio.

Sarà la produzione di Amici a stabilire se Albe potrà sostituire o meno LDA nella sfida delle prossime settimane.