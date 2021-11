Lo speciale di "Amici di Maria" andato in onda su Canale 5 domenica 14 novembre ha riservato vari colpi di scena: tra sfide vinte e perse, conferme ed eliminazioni. Tra i protagonisti della puntata è stato sicuramente Luca D'Alessio, in arte LDA, che è stato chiamato ad affrontare la seconda sfida consecutiva per volere di Anna Pettinelli.

LDA vince la sfida e rimane nella scuola

Nella lettera di questa settimana, Pettinelli ha accusato LDA di essere estremamente banale nella composizione dei testi delle sue canzoni. Lo sfidante scelto per affrontarlo si chiama Niccolò e a giudicare la sfida è stato Klaus Bonoldi.

I due cantanti si sfidano innanzitutto in una comparata sulla cover "Pastello bianco" dei Pinguini Tattici Nucleari. Poi arriva la volta degli inediti: LDA con il suo secondo singolo "Sai", uscito su tutte le piattaforme digitali dall'otto novembre; Niccolò con "Canzone da schiappa".

Per Klaus Bonoldi entrambi gli sfidanti hanno mostrato la loro bravura, ma LDA ha qualcosa in più, e dunque merita di rimanere nella scuola di "Amici". Inoltre il giudice, a dispetto delle critiche ricevute dal cantautore campano per i testi dei suoi brani, afferma: "Hai un senso melodico vincente".

Luca D'Alessio primo nella classifica di J-Ax

Nel corso della puntata c'è stato spazio anche per una gara di canto giudicata da J-Ax. Il tema della settimana è stato il binomio rabbia-felicità, ed i ragazzi avevano a disposizione delle cover tra le quali scegliere ed esprimere al meglio l'emozione preferita.

In particolare, il figlio di Gigi D'Alessio sceglie il tema "rabbia" e interpreta la canzone "Fuck it (I don't want you back)" di Eamon, riscrivendo l'intera strofa del brano.

J-Ax è impressionato dalla performance di LDA e apprezza le parole scelte dal cantautore per questa nuova versione del brano, assegnandogli un 8, che lo porta in cima alla classifica finale della gara.

LDA aggiunge di voler dedicare questa interpretazione a tutti i ragazzi che soffrono di ansia sociale e attacchi di panico, proprio come lui in passato, per dare loro la forza di reagire e parlarne con parenti ed amici.

Alex, Tommaso e Simone in sfida

Nella graduatoria finale, determinata dai voti di J-Ax, dopo LDA ci sono Albe (voto 7,5), Sissi e Rea terze a pari merito (voto 7).

Ultimi in classifica sono Simone, Alex (entrambi con voto 6,5) e Tommaso (voto 6): in virtù di questa classifica, i tre allievi dovranno affrontare una sfida nel corso della prossima puntata di "Amici" e vincerla per rimanere nella scuola.