Colpo di scena nel corso della puntata di Amici 21 trasmessa martedì pomeriggio 9 novembre su Canale 5, che ha visto protagonista la prof Alessandra Celentano, alle prese con le critiche di alcuni dei ballerini. In particolar modo quelle di Guido, che al termine della puntata di domenica si era lamentato per le continue liti tra insegnanti. Discussioni che, secondo l'allievo, non farebbero bene agli allievi. Mattia, invece, si è lamentato dicendo che all'interno della scuola ci sarebbero dei meccanismi televisivi da seguire: parole che hanno scatenato ancora di più l'ira della prof Celentano.

I ballerini di Amici 21 mettono in discussione il programma: Celentano sbotta

Nel dettaglio, dopo lo sfogo di domenica scorsa, Celentano ha fatto convocare Guido e tutti gli altri ballerini di Amici 21 per parlare di quello che era accaduto e delle critiche che avevano mosso contro la trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi.

La prof ha fatto presente a Guido che Amici è una trasmissione che va in onda da oltre vent'anni in tv e che sapeva benissimo ciò a cui stava andando incontro. Il meccanismo del programma non è mai cambiato: al centro ci sono gli allievi ma anche i confronti tra i professori e alunni.

Il duro attacco della prof Celentano contro Mattia

A tal proposito, la prof ha voluto ribadire a Guido tutti quelli che sono i benefici che può regalare una vetrina come quella del talent show di Canale 5, ricordandogli che la trasmissione rappresenta una palestra professionale e di vita per tutti i ballerini che hanno la possibilità di accedervi. Tuttavia, a indispettire ancora di più Celentano sono state le parole di Mattia: l'allievo di Raimondo Todaro ha parlato di "meccanismi televisivi" che verrebbero seguiti nella scuola e, in un certo modo, ha messo in discussione la veridicità della trasmissione.

"Tu hai detto: qui è televisione, ci sono questi meccanismi. Ma allora mi chiedo: cosa venite a fare qui se pensate che sia tutto finto? Ma statevene a casa vostra", ha sbottato duramente la prof di Amici 21 contro il giovane ballerino.

'È mancanza di rispetto', sentenzia Celentano contro Mattia

Al tempo stesso la Celentano ha sottolineato quanto ai partecipanti faccia piacere che ci sia il pubblico che li osanna in studio e sui social.

"Questa è una mancanza di rispetto Mattia", ha sentenziato ancora la prof di danza classica del talent show di Maria De Filippi, aggiungendo poi che se questo è quello che pensano anche gli altri concorrenti, possono andare via tranquillamente e rinunciare così alla possibilità di far parte della scuola di Amici. Cosa succederà a questo punto? In vista della nona puntata del talent show, ci saranno provvedimenti in arrivo per i ballerini? Lo scopriremo domenica pomeriggio.