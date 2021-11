È tempo di provvedimenti per i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 che, in queste ore, hanno dovuto fare i conti con un brutto verdetto da parte degli autori. La produzione, infatti, ha scelto di intervenire dopo che sono state nuovamente infrante le regole della casa e così, per punirli, hanno scelto di ridurre ancora una volta il budget settimanale per la spesa, creando un po' di scompiglio tra i vipponi protagonisti di questa sesta edizione.

Nuovo provvedimento degli autori del GF Vip

Nel dettaglio, durante il pomeriggio di oggi i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno avuto modo di leggere un nuovo comunicato degli autori, con il quale sono stati informati del fatto che hanno nuovamente infranto le regole della casa.

Dopo essere stati puniti perché continuavano ad indossare gli occhiali da sole in casa, questa volta i vipponi sono stati puniti dagli autori perché qualcuno ha fumato in veranda, venendo così meno alle regole previste dal regolamento.

Di conseguenza, per cercare di correggere questo comportamento sbagliato, gli autori del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, hanno scelto di punire gli inquilini della casa di Cinecittà, decurtando loro il budget previsto per la nuova spesa settimanale.

Budget tagliato: i vipponi hanno infranto le regole del GF Vip

I vipponi avevano a disposizione, complessivamente, 340 euro da spendere per la spesa di questa settimana ma dato che sono venuti meno alle regole della trasmissione, ecco che il GF Vip ha scelto di ridurre il loro budget a 280 euro.

Ovviamente, tale provvedimento ha causato un po' di caos tra i concorrenti, dato che non tutti fumano e quindi c'è chi ha sbottato.

Secondo Lulù, colui che avrebbe infranto le regole sarebbe in primis Giucas Casella, che secondo la principessina è uno dei concorrenti che fuma maggiormente nel corso della giornata e spesse volte anche in veranda, nonostante il divieto della produzione di non farlo.

Sophie si assume le colpe e poi sbotta contro gli altri concorrenti

Tuttavia, nel corso della discussione di questo pomeriggio, l'ex tronista Sophie Codegoni ha scelto di assumersi le colpe ed ha ammesso che, in diverse occasioni, le è capitato di fumare in casa.

Al tempo stesso, però, Sophie sostiene di non essere l'unica ad aver infranto le regole della casa e per questo motivo ha chiesto anche agli altri vipponi di prendersi le loro responsabilità e quindi di assumersi le colpe di questo provvedimento che andrò ad incidere sul budget settimanale.

Tale scelta degli autori finirà per creare nuove tensioni e possibili liti tra i vipponi di questo Grande Fratello Vip 6? Lo scopriremo nelle prossime ore.