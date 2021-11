La soap opera italiana Il Paradiso delle Signore è attualmente in onda sul piccolo schermo con le trame della sesta stagione, dal lunedì al venerdì nella solita fascia pomeridiana. Gli spoiler dell’episodio che verrà trasmesso il 15 novembre 2021, svelano che tra i due coniugi Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) e la moglie Agnese (Antonella Attili) il clima sarà sempre più teso.

La figlia Tina (Neva Leoni), quando vedrà i suoi genitori in disaccordo si sentirà in colpa, poiché crederà di essere stata lei a farli entrare in conflitto: in realtà la vera ragione sarà legata al figlio illegittimo di Giuseppe.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata del 15/11: Tina crede di essere la responsabile dei litigi dei suoi genitori

Nella 46° puntata in onda su Rai Uno lunedì 15 novembre 2021 a partire dalle ore 15:55 circa, Tina (Neva Leoni) non saprà ancora che suo padre Giuseppe ha tradito sua madre Agnese durante il periodo trascorso in Germania, avendo anche un figlio illegittimo.

Intanto mentre Tina arriverà a ipotizzare di essere la responsabile dei litigi dei suoi cari, avendo annunciato di doversi sottoporre a un intervento per risolvere il problema alle corde vocali, Giuseppe farà i conti con il suo rivale in amore Armando (Pietro Genuardi) visto che si renderanno protagonisti di uno scontro parecchio acceso.

Gemma diventa una nuova venere, Flora apprende che suo padre Achille era un truffatore

Nel frattempo Marco (Moisé Curia) deciderà di trattenersi ancora per qualche giorno a Villa Guarnieri dalla zia Adelaide (Vanessa Gravina) e Umberto (Roberto Farnesi), con la speranza che la situazione con suo fratello maggiore possa migliorare.

Gemma (Gaia Bavaro) invece riuscirà a raggiungere il suo obiettivo, visto che diventerà una nuova "venere" del Paradiso prendendo quindi il posto di Paola (Elisa Cheli) a tutti gli effetti dopo aver lavorato brillantemente nel periodo di prova.

Ludovica (Giulia Arena) invece sarà sincera con Flora (Lucrezia Massari), dato che le rivelerà una verità scottante sul conto del suo defunto padre Achille (Roberto Alpi): in particolare la nuova stilista del grande magazzino milanese apprenderà che il padre era un truffatore.

Per concludere Umberto riuscirà a conquistarsi la fiducia della giovane Ravasi quando le assicurerà di non avere alcun coinvolgimento con gli imbrogli di suo padre: con le sue parole allontanerà ogni sospetto.