Nel corso della puntata di Amici che è stata registrata il 3 novembre, c'è stato anche tempo per divertirsi. Dopo aver proposto la proclamazione dell'allievo più bello della ventunesima edizione, Maria De Filippi ha deciso di fare nuovi giochi per permettere al pubblico di conoscere meglio i ragazzi della scuola. Tramite dei bigliettini anonimi che sono stati letti in studio, ad esempio, si è saputo che a Mattia interessa Giulia Stabile, mentre un talento porterebbe volentieri a cena la professionista Elena.

Svago tra una sfida e l'altra ad Amici 21

Mercoledì 3 novembre è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda domenica 7, perciò sul web sono già disponibili le anticipazioni di quello che è successo in studio tra i vari protagonisti.

Tra una sfida di canto e una di ballo, c'è stato tempo per svagarsi con dei giochi che Maria De Filippi ha proposto ai ragazzi: uno di questi, ad esempio, era incentrato su delle verità che i talenti dovevano scrivere su dei bigliettini in forma anonima.

Dopo aver fatto scoppiare i palloncini che contenevano queste "informazioni segrete", la conduttrice le ha lette davanti a tutti e sono venuti fuori di Gossip molto interessanti, soprattutto sugli allievi e su alcune donne del corpo di ballo.

Un alunno, infatti, ha svelato che a Mattia piace Giulia Stabile, la vincitrice della scorsa edizione che è entrata a far parte del cast fisso lo scorso settembre. Il giovane seguito da Raimondo Todaro, dunque, ha una cotta per la fidanzata di Sangiovanni, un po' come è capitato a lei l'anno scorso quando perse la testa per Sebastian.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I caratteri degli allievi di Amici 21

Le anticipazioni della registrazione di Amici del 3 novembre, fanno sapere che anche Elena D'Amario è stata tirata in ballo nel gioco della verità. In uno dei bigliettini anonimi che sono stati letti in studio, c'era un invito a cena alla ballerina professionista da parte di un allievo che ha preferito non svelare la propria identità.

Un messaggio un po' più pungente, invece, l'ha ricevuto Anna Pettinelli: la professoressa è stata un po' criticata per il tono di voce troppo alto che usa soprattutto quando litiga con Rudy Zerbi davanti alle telecamere.

Un altro momento di svago che Maria De Filippi ha proposto ieri, è quello incentrato sugli aggettivi che gli allievi si sono attribuiti vicendevolmente durante la settimana.

Il risultato di questa votazione, è il seguente: Alex e Mattia sono considerati permalosi dai loro compagni, Albe e Tommaso bugiardi, Serena sexy e Nicol come colei che piange sempre.

LDA e Serena si salvano dall'eliminazione da Amici

Nel corso dello speciale che sarà trasmesso domenica 7 novembre, saranno proposte due sfide: LDA e Serena si confronteranno con talenti esterni e riusciranno a batterli.

Nessun allievo della ventunesima edizione di Amici, dunque, sarà eliminato durante l'ottava puntata, anzi tutti riusciranno a riconfermarsi titolari davanti alla commissione interna.

Per quanto riguarda i cantanti della classe, si esibiranno per Loredana Bertè. L'artista ascolterà tutti i nuovi inediti dei ragazzi della scuola e stilerà una classifica dal migliore al peggiore secondo il proprio gusto.

Luigi prenderà un bel 10 e vincerà questa gara, mentre Nicol risulterà insufficiente. L'ospite del giorno, comunque, assegnerà giudizi positivi alla maggior parte dei cantanti: 9 a Sissi, media dell'8 per Ale e Alex, 7 per Albe e Tommaso.

Il figlio di Gigi D'Alessio, Luca, rimarrà deluso dal parere della giurata, che lo descriverà come un cantautore banale e che non suscita nessuna curiosità in chi lo ascolta per la prima volta.