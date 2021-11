L'ottava puntata dell'edizione in corso di Amici di Maria De Filippi, Amici 21, si preannuncia ricca di novità e tra quest'ultime, due sfide vedranno protagonista LDA. Al termine della sfida di canto giudicata da Loredana Berté, il figlio di Gigi D'Alessio e pupillo di Rudy Zerbi riceverà un duro commento da parte della nota cantante. L'artista riterrà la musica del giovane poco accattivante.

Questo è in parte quanto anticipa lo spoiler fornito da "Quello che tutti vogliono" sapere relativo alla registrazione dell'attesa puntata domenicale del talent, tenutasi in data 3 novembre 2021.

Amici 21, doccia fredda per LDA

Nel dettaglio, nel nuovo appuntamento tv in arrivo si assisterà a più sfide, sia per la conferma del banco che per la consuetudinaria gara di competizione tra gli allievi della scuola, ballerini e cantanti. Nel frattempo, c'è grande attesa generale, tra i telespettatori, per l'esito della sfida voluta dall'insegnante di canto Anna Pettinelli, per LDA. Ebbene, il figlio di Gigi D'Alessio al secolo Luca D'Alessio, alla fine riuscirà, a battere lo sfidante Ema, confermando così il suo banco di canto nella scuola.

Inoltre, il cantante di "Quello che fa male" non sarà l'unico ad affrontare una sfida, per il banco. Come anticipato, oltre alle sfide a eliminazione diretta, poi, si terrà anche la nuova sfida di competizione tra gli allievi cantanti.

Al termine della gara, la giudice ospite in studio, Loredana Berté, riserverà una doccia fredda al cantante LDA. Nel dettaglio l'artista definirà la musica del ragazzo "non interessante" per i suoi gusti musicali. Pertanto, il figlio di Gigi D'Alessio apparirà visibilmente turbato nel corso della puntata domenicale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sfide per il banco e non solo, ad Amici: le ultime anticipazioni tv

Nel prossimo appuntamento domenicale di Amici 21, atteso per il 7 novembre 2021 su Canale 5, inoltre nessuno tra i cantanti mandati in sfida dagli insegnanti perderanno il banco, nella scuola. Insieme ad LDA, anche Serena vincerà la sua sfida. Mentre Guido non potrà affrontare la sua sfida di ballo, perché infortunato.

La sfida in questione sarà annullata o rimandata a data da destinarsi. Tutto dipenderà dal comprovato stato di gravità delle condizioni fisiche dell'allievo ballerino.

Per ciò che concerne la quota ospiti della puntata, oltre alla giudice della sfida di competizione tra i cantanti, Loredana Berté, apparirà in studio anche Roberto Saviano. Nella classifica stilata al termine della sfida di canto, dal suo canto la Berté piazzerà con un voto sintetico di 10 il cantante Luigi e all'ultimo gradino Nicol.

Oltre che con il giudizio critico della Berté, LDA poi dovrà fare i conti anche con l'ormai consuetudinario attacco di Anna Pettinelli alla sua musica. L'insegnante e spaker, pertanto, si scontrerà ancora una volta con il mentore del figlio d'arte, Rudy Zerbi.

Nessun particolare problema si rileverà invece per i ballerini, ad eccezione di Serena e Mattia. Su quest'ultimi, infatti, la maestra di ballo Alessandra Celentano avrà qualcosa da ridire.

Avvistato ‘un ufo’ al talent-show

Lo spoiler tv non finisce qui. Questo perché la conduttrice Maria De Filippi manderà in onda una clip che immortala LDA, Sissi e Dario alle prese di un sedicente avvistamento di un ufo, nel giardino della scuola. Ci sarà anche spazio anche per il gioco-verità. Occasione in cui emergerà che Mattia ha un debole per la ballerina professionista e vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile. Inoltre verrà fuori che un altro allievo della scuola abbia un debole per l'altra professionista ballerina, Elena D'Amario.