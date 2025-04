Nelle prossime puntate di Tradimento, sarà Tarik a comunicare a Güzide che il test del Dna ha confermato che Dündar è il loro figlio. La notizia arriverà in un giorno particolare: pochi istanti dopo che Güzide è diventata la moglie di Sezai.

Güzide e Tarik scoprono che Oylum non è la loro figlia biologica

Nelle puntate andate in onda recentemente su Canale 5, Güzide e Tarik hanno scoperto che Oylum non è la loro figlia biologica. La notizia è arrivata in maniera casuale, quando Oylum si trovava in ospedale e aveva bisogno di una trasfusione. Tarik si è offerto di donarle il sangue, ma, durante le analisi, è risultato incompatibile.

Il medico gli ha suggerito di sottoporsi al test del Dna e, per sicurezza, l'ha fatto anche Güzide. Il risultato è stato negativo, sconvolgendo la vita dei due coniugi, che faranno di tutto pur di scoprire chi sia il loro figlio biologico. Riusciranno a ottenere la lista dei nomi dei nati nello stesso giorno e nello stesso ospedale di Oylum.

Güzide sottopone Ozcan e Hakan al test del Dna, ma nessuno dei due è suo figlio

Il primo a cui chiederanno di fare il test del Dna sarà Ozcan, un ragazzo che userà questa vicenda solo per minacciarli e guadagnare del denaro. Non ci riuscirà e, alla fine, Güzide tirerà un sospiro di sollievo quando scoprirà che non è suo figlio.

Arriverà poi il turno di Hakan.

Anche lui non proprio un bel tipo, visto che si troverà in prigione. Tuttavia, Güzide, dentro di lei, sentirà che è suo figlio e lo aiuterà anche quando rischierà di morire per una rissa in carcere. Sarà lei a pagare un chirurgo per salvargli la vita. Lui si approfitterà del suo buon cuore anche quando lei l'ospiterà a casa dopo la scarcerazione. La deruberà e proverà a scappare. Alla fine, tornerà in prigione e Güzide scoprirà che non è suo figlio biologico.

Il test del Dna rivela che Dündar è il figlio di Güzide e Tarik

Dopo Hakan, ci sarà Dündar, un imprenditore molto conosciuto. Güzide e Tarik proveranno ad avere un approccio con lui, ma lui li etichetterà come truffatori davanti a tutti.

Güzide sembrerà intenzionata a lasciar perdere e a non chiedergli di fare il test del Dna, ma alla fine cambierà idea. Riusciranno a ottenere un campione del ragazzo e lo porteranno al laboratorio di analisi genetiche.

Dopo diversi giorni arriveranno i risultati, proprio nel giorno in cui Güzide sposerà Sezai. Lei non potrà rispondere al telefono, così dal laboratorio chiameranno Tarik e gli diranno che, secondo il test, Dündar è il loro figlio. Tarik non terrà la notizia per sé e chiamerà Güzide, nonostante sappia che è in corso il suo matrimonio. Lei non risponderà, così Tarik chiamerà Ümit.

Güzide prenderà il telefono: "Perché mi chiami? Come al solito vuoi rovinarmi l'umore?". Tarik si farà serio: "Sono arrivati i risultati del test del Dna". "Allora, dimmi come sono andati", chiederà Güzide. "Vuoi saperlo? Dündar è nostro figlio". Solo quattro parole che sconvolgeranno la vita di Güzide.