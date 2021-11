Ancora una volta il "gioco del pulsantone" genera polemiche e scontri al Grande Fratello Vip. Stavolta i protagonisti sono Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni Al suono della sirena, Gianmaria ha premuto il pulsante e ha dovuto scegliere un Vip da baciare sulle labbra per un lasso di tempo prestabilito dal GF Vip. L'imprenditore non ha avuto esitazioni, e la scelta è ricaduta su Sophie la quale, molto infastidita, ha comunque deciso di sottoporsi al gioco per evitare conseguenze negative nei confronti del resto della casa.

Le reazioni al bacio

In seguito al bacio, entrambi i Vip sono apparsi non entusiasti dell'accaduto e hanno commentato con gli altri Vip le rispettive impressioni dopo il riavvicinamento forzato. Dopo essere uscito dal confessionale, Gianmaria ha esposto la vicenda ai suoi compagni della stanza blu, per poi spostarsi a quella arancione: "I baci non si rubano, si danno", ha affermato. Di contro, Sophie, ha chiarito che mai avrebbe voluto baciare il 36enne ancora una volta. Insomma i due, seppur in modalità differenti, hanno espresso il fastidio nell'eseguire il gioco del GF.

Gianmaria spiega la scelta di baciare Sophie

Discussa la scelta di Gianmaria, che tra tutte i Vip della casa ha scelto proprio Sophie per sottoporsi al pegno del bacio imposto dal GF Vip.

L'uomo ha spiegato infatti a Miriana di essere andato "per esclusione" nella scelta della donna da baciare, e di avere pensato a Sophie dal momento che non sarebbe riuscito a dare un bacio a persone che non ritiene interessanti o a qualcuno che è già impegnato fuori dalla casa.

Sophie: Non ho provato niente'

Dopo l'accaduto, Sophie in veranda si sfoga con Alex Belli e le sorelle Selassie.

"Io so benissimo che a lui basta un bacio per partire in quinta", queste le parole della modella, la quale ribadisce che avrebbe fatto di tutto pur di non baciarlo un'altra volta dopo il breve flirt avuto nelle settimane precedenti.

Inoltre, per porre fine a eventuali rumors su un possibile riavvicinamento tra i due, alla domanda "Cosa hai provato?", l'influencer risponde lapidaria "Niente!".

Sophie e Gianmaria avevano chiarito

E pensare che proprio qualche giorno fa Sophie aveva riscontrato dei miglioramenti nel rapporto con Gianmaria, nonostante ad un certo punto le cose si stessero complicando, anche a causa del triangolo "amoroso" creatosi con Soleil Sorge. Manila infatti aveva fatto notare di aver visto una piega diversa sia nel comportamento di Sophie che in quello di Gianmaria. "In alcuni momenti non lo sopporto, in altri è più tranquillo", ammetteva la modella, concordando con l'ex Miss Italia. Tuttavia, complice un gioco del GF Vip, le acque rischiano di agitarsi ancora una volta.