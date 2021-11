Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 15 al 19 novembre e le novità saranno molte. Ci sarà infatti l'arrivo di Lara che romperà nuovamente gli equilibri e si alleerà con Roberto per manipolare Marina che nel frattempo proverà a concentrarsi sul suo matrimonio. A Napoli arriverà anche Chiara Petrone, in concomitanza con il ritorno in radio di Michele, ma la ragazza avrà un terribile incidente e sarà ricoverata in condizioni molto critiche e Nunzio correrà da lei. Irene, invece, continuerà a soffrire per la sua gelosia in famiglia e scapperà di casa, facendo preoccupare tutti e facendo prendere un grosso spavento a Filippo che poco dopo questa esperienza vedrà la sua vita stravolta.

Mattia, invece, continuerà a fuggire mentre Riccardo e Rossella proveranno a fermarlo. Vittorio sarà costretto a comportarsi con Speranza in un modo diverso da come avrebbe voluto, mentre Niko sarà sotto pressione allo studio e Alberto cercherà lavoro.

Marina proverà a recuperare il matrimonio con Fabrizio

Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 15 al 19 novembre raccontano che Niko non vedrà l'ora di vivere la sua storia d'amore con Susanna che finalmente lascerà l'ospedale. Il giovane avvocato sarà molto impegnato allo studio, mentre Alberto continuerà a cercare lavoro. Dopo il loro avvicinamento il giorno del battesimo, potrebbe essere proprio lo studio di Poggi la prossima occasione per Palladini?

Nel frattempo, a Napoli arriverà Lara e Marina non potrà fare a meno di domandarsi se la presenza della donna porterà Roberto a cambiare il suo comportamento nei suoi confronti. Sarà sin da subito chiaro che Ferri avrà un piano da portare avanti e, spalleggiato dalla nuova arrivata, tenterà di manipolare ancora una volta Marina che però sembrerà deludere le aspettative dell'imprenditore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per la signora Giordano, intanto, il matrimonio sarà ancora un punto fermo e la sua voglia di recuperare il rapporto con Fabrizio sarà molta.

Rossella divisa tra Riccardo e Ornella: anticipazioni Un Posto al sole

Le puntate di Un posto al sole per la settimana dal 15 al 19 novembre vedranno il ritorno di Chiara Petrone, mentre Michele ricomincerà a lavorare per la radio.

La ragazza, tuttavia, sarà vittima di un improvviso incidente che sconvolgerà tutti. Chiara sarà ricoverata in gravissime condizioni, tanto che Nunzio tornerà a Napoli per starle accanto. Rossella e Riccardo, nel frattempo, faranno di tutto per fermare Mattia, ormai in preda ad una rabbia incontrollabile. Il legame tra i due giovani medici crescerà giorno per giorno, ma il carattere difficile di Crovi inizierà a dare problemi a Rossella che si sentirà divisa tra il sentimento per lui e l'affetto che prova per Ornella.

Filippo stravolto dalla fuga di Irene: anticipazioni settimana 15-19 novembre

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 15 al 19 novembre rivelano che a casa Sartori la serenità sarà interrotta da un episodio inatteso.

Irene, infatti, sopraffatta dalla gelosia per l'arrivo della sorellina, scapperà di casa e tutti saranno molto preoccupati per lei. Per Filippo sarà un grande spavento, ma per lui i problemi non finiranno, perché subito dopo lo spavento per la fuga di Irene per lui arriverà un altro evento che sconvolgerà la sua vita. Nel frattempo, Vittorio sarà costretto da Guido ad assumere nei confronti di Speranza un atteggiamento del tutto diverso da quello che desiderava.