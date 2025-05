Yesim scoprirà che Ipek ha ingannato tutti e correrà a dirlo a Oltan nelle prossime puntate di Tradimento: "La tua ragazza è viva", dirà sconvolgendo l'imprenditore.

Le anticipazioni raccontano che Ipek farà credere a tutti di essersi tolta la vita, ma in realtà starà benissimo e vivrà nel bosco.

A scoprire tutto sarà Yesim, che inizierà ad indagare raccogliendo le prove del suo piano.

Quando Oltan saprà tutto correrà dalla ragazza in preda alla rabbia e alla delusione e la lascerà senza darle modo di spiegarsi.

L'amore inaspettato di Oltan per Ipek

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Ipek farà breccia nel cuore di Oltan. La ragazza inizierà a lavorare per lui, ma giorno dopo giorno riuscirà a farsi conoscere e amare dal ricco imprenditore. Tra i due nascerà un sentimento sincero, tanto che Oltan dichiarerà che Ipek è l'unica dopo la madre di Tolga ad avergli fatto battere il cuore.

La figlia di Sezai vivrà un momento molto felice grazie all'amore di Oltan, ma le cose in famiglia per lei continueranno ad andare male. Ipek non accetterà che Sezai possa ancora vedere Guzide e si imporrà con tutte le sue forze affinché i due si lascino.

In un primo momento, Ipek penserà che Sezai abbia scelto lei, perché resterà in silenzio sul suo tentativo di uccidere Guzide.

Presto, però, la ragazza scoprirà che Sezai vede ancora la donna e questo la farà infuriare, tanto da dire addio a suo padre con un videomessaggio.

Ipek lascerà il suo ultimo saluto a Sezai: "Vado da mamma", lasciando intendere il peggio. L'uomo sarà a dir poco disperato e si stringerà a Guzide quando sarà trovata la macchina di Ipek nel lago.

Il corpo della ragazza non sarà trovato, ma le ricerche proseguiranno senza sosta e sarà ormai chiaro a tutti che Ipek si è tolta la vita. La notizia raggiungerà anche Oltan che si dispererà per la perdita della sua amata.

Oltan e Sezai disperati per la scomparsa di Ipek

Nelle prossime puntate di Tradimento, tutti saranno dunque distrutti per la scomparsa di Ipek e penseranno al peggio.

Il piano della ragazza riuscirà perfettamente perché il suo scopo era proprio quello di far credere che si è tolta la vita per far sentire in colpa Sezai. Ipek si rifugerà dagli zii, in una casa nel bosco, in cambio di denaro.

Oltan, in preda alla disperazione, trascorrerà la notte a setacciare ogni angolo del bosco senza ottenere alcun risultato. L'unica ad intuire che qualcosa non va in questa storia sarà Yesim, che inizierà ad indagare convinta che Ipek abbia architettato un piano per gelosia.

La donna si recherà nel villaggio accanto al lago e inizierà a chiedere informazioni a tutti gli abitanti. In poco tempo, Yesim troverà il nascondiglio di Ipek e raccoglierà le prove utili a dimostrare che è viva.

La donna farà foto e video alla ragazza: "Tuo padre e Oltan ti cercano ovunque", dirà tra sé, "Sei una strega".

Oltan scoppierà a piangere nel suo ufficio, ormai rassegnato, quando alla sua porta busserà Yesim con la verità. La donna mostrerà ad Oltan dei video in cui si vede Ipek in perfetta salute godersi la vita nel bosco. "La tua ragazza è viva", dirà Yesim rivelandogli l'indirizzo esatto in cui si trova.

Oltan, sconvolto e deluso, si recherà subito da Ipek per affrontarla. L'uomo non permetterà alla ragazza di dire neanche una parola, ma le esprimerà tutta la sua delusione e andrà via lasciandola definitivamente.

Nelle puntate in onda in Italia, Ipek si gode la vita e pensa a come vendicarsi di Guzide

Nelle puntate in onda in Italia, Ipek non ha ancora conosciuto Oltan e il suo unico scopo è vendicarsi di Guzide.

La ragazza e la sua amica Azra stanno pensando a come agire, ma nel frattempo si godono la vita.

Ipek ha la carta di credito di Sezai e ogni giorno fa diversi acquisti per lei e Azra senza badare a spese.

Numan si è già accorto che Ipek sta esagerando ma Sezai è così entusiasta di aver ritrovato sua figlia che non bada a nulla.

Ipek ha anche stretto amicizia con Serra, una ragazza molto ambiziosa come lei.