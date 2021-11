Avanza il successo di LDA, dentro e fuori la scuola di Amici di Maria De Filippi. A poche ore dalla messa in onda della nuova puntata del talent, prevista per il 21 novembre 2021 su Canale 5, il figlio di Gigi D'Alessio segna un nuovo record di ascolti su Spotify Italia, superando il suo stesso traguardo raggiunto di recente, in termini di ascolti. E non solo. Si impone tra i primi 20 nuovi trend musicali nella classifica Viral 50 e raggiunge la più alta posizione ad oggi ottenuta nella classifica Top 50, sempre su Spotify Italia.

Nonostante le critiche ad oggi ricevute nella celebre scuola, da Anna Pettinelli e Loredana Berté, il figlio d'arte può contare sul supporto dei fruitori di musica, che gli regalano un esorbitante numero di riproduzioni su Spotify, all'ordine del giorno.

Tanto che per lui si avvicina il conseguimento del primo disco d'oro.

Amici 2021, il figlio d'arte spopola su Spotify

Continua a portare in alto il nome della città natale, Napoli, LDA, nella scuola di Amici 21, battendo il suo stesso record conseguito qualche giorno fa con il raggiungimento dei primi 5.5 milioni di stream su Spotify (Italia).

Un traguardo che lo rende il primo della classe-canto del talent, in quanto cantante-allievo con il maggior numero di ascolti sulla piattaforma di streaming, per l'inedito Quello che fa male. E in queste ore il pupillo di Rudy Zerbi batte se stesso, superando i 6 milioni di ascolti sulla piattaforma, proprio con l'inedito di debutto ad Amici. Un record importante per il figlio di Gigi D'Alessio.

Ma gli aggiornamenti sul 18enne non finiscono qui.

Luca D'Alessio si impone ai vertici nelle classifiche Top 50 e Viral 50

Su Spotify Italia, LDA dimostra di essere il fenomeno Pop del momento, imponendosi ai vertici delle classifiche Top 50 e Viral 50. Nella prima, che accoglie le 50 canzoni con il maggior numero di riproduzioni giornaliere, il 18enne si conquista la posizione più alta in queste ore, salendo alla #12 con 169.927 riproduzioni giornaliere.

Nella seconda, che accoglie le prime 50 canzoni con il maggior numero di interazioni nel web, il 18enne sale alla #13, sempre con Quello che fa male.

Risultati che fino a pochi giorni fa erano impensabili, alla luce delle critiche che il giovane ha ricevuto nel suo percorso di studio intrapreso ad Amici, da parte di Anna Pettinelli e Loredana Berté.

L'insegnante di canto e la sorella di Mia Martini hanno espresso di non apprezzare la musica del 18enne, ritenendola "banale" dal punto di vista della scrittura. Una critica all'unisono che LDA accetta, seppur non condividendola.

Si avvicina il disco d'oro per LDA

Nel daytime del talent, non a caso, il 18enne ha difeso a spada tratta il testo del primo inedito Quello che fa male. Ha dichiarato di essere molto legato al significato intriso della canzone, che parla di una storia d'amore che gli ha fatto male.

E ad appena due mesi di distanza dal suo debutto ad Amici 21, si avvicina per lui la prima certificazione di disco d'oro targata FIMI, proprio grazie al successo del primo inedito, Quello che fa male.

Secondo le ultime stime di vendita, infatti, il suo primo inedito sarebbe ormai a un passo dalla certificazione oro. La canzone è a oltre 33mila copie vendute. Ciò significa che con altre 2mila copie vendute, il brano potrebbe molto presto conseguire il disco d'oro, il primo in carriera per il cantautore originario di Napoli.