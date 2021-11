Le anticipazioni della soap opera turca Love is in the Air riservano molte sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 22 al 26 novembre, Eda si renderà conto di essere ancora innamorata follemente di Serkan, soprattutto dopo aver trascorso dei giorni in campeggio insieme all'uomo. Yildiz, però, sarà disturbata dalla presenza dell'attrice Puren, una nuova conoscenza di Serkan e sarà molto gelosa della donna. Puren, infatti, sarà molto attratta dall'imprenditore e farà di tutto pur di attirare la sua attenzione, tanto che inizierà a provocarlo in tutti i modi.

Spoiler Love is in the Air: Eda si rende conto di essere ancora innamorata di Serkan

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, Kemal si recherà a casa di Aydan e le farà una particolare proposta. Nel frattempo la squadra di Serkan si ritroverà ad una festa, alla quale saranno presenti anche Eda, Melek e Figen, ma all'improvviso Yildiz vorrà lasciare l'evento.

In seguito Yildiz invierà un video ad Aydan: la donna lo guarderà e scoprirà, così, di poter andare oltre le sue paure. Poi Eda si renderà conto di provare ancora dei forti sentimenti per Serkan. Quest'ultimo sarà assai in ansia per l'atteggiamento di suo padre nei confronti di Ferit e per la decisione che dovrà prendere Selin quanto prima.

Eda e Serkan partecipano alle riprese di un film

Eda scoprirà i timori provati da Bolat, mentre Melek cercherà di approfittare della vicinanza lavorativa con Selin, per tenere la donna sotto controllo il più possibile.

Più tardi Eda e Serkan riceveranno una proposta molto particolare e saranno convinti a partecipare alle riprese di un film alquanto strano: la prima attrice sembrerà, sin da subito, molto attratta da Bolat e scatenerà la gelosia di Eda.

Leyla, invece, farà una previsione riguardo il futuro figlio di Engin e Piril, dicendo ai due che avranno sicuramente un maschio. Nonostante la predizione di Leyla, la coppia continuerà a desiderare di avere una figlia femmina.

Eda gelosa di Puren

Aydan deciderà di concedere a Kemal un'altra occasione e per festeggiare i due andranno a cena in un ristorante, dove incontreranno anche Eda e Serkan.

Durante la serata, all'improvviso, arriverà anche Puren: l'arrivo della donna non farà altro che complicare ulteriormente la situazione.

Dopo aver trascorso alcuni giorni nel loro camper in riva al mare, Eda e Serkan saranno costretti a ritornare in città per le prove del film, ma durante le riprese la prima attrice Puren non farà altro che avere un atteggiamento provocatorio nei confronti di Bolat e scatenerà, ancora una volta, la forte gelosia di Eda.