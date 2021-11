LDA al secolo Luca D'Alessio è l'indiscusso protagonista del rinnovato daytime di Amici di Maria De Filippi, dove riceve la comunicazione di un compito richiesto da Anna Pettinelli. Come emerge dal nuovo appuntamento tv del talent di Canale 5, il figlio di Gigi D'Alessio apprende da un rvm che l'insegnante di canto avversa lo sfida a esibirsi sulle note di una canzone in lingua inglese, che a detta di lei non è per le corde vocali del 18enne, tanto che lei si dice certa che il pupillo di Rudy Zerbi non riuscirà a farcela, stavolta. Nonostante non la trovi costruttiva, come poi lui spiega in un confronto con Zerbi sull'assegnazione, Luca intende accettare la nuova sfida lanciata dalla voce di Rds, che continua a non credere nel suo talento.

Nel frattempo, avanza il successo del 18enne fuori dal talent, con il record di ascolti che il giovane mette a segno su Spotify Italia.

Amici 21, LDA sfidato ancora una volta da Anna Pettinelli

Il rinnovato daytime di Amici 21 in corso, andato in onda il 18 novembre 2021 su Canale 5, vede LDA protagonista di un collegamento con Maria De Filippi dalla casetta dei talenti concorrenti. Per l'occasione la conduttrice mette a conoscenza il 18enne della nuova prova assegnatagli da Anna Pettinelli, introducendo il messaggio della voce Rds: "Luca, è una canzone dove il tuo graffiato non può venire fuori. Te la cavi sempre perché hai un suono che ti aiuta. Qui non puoi cavartela, preparati!".

Luca D'Alessio reagisce al nuovo compito

Dall'rvm del messaggio parte la base della canzone oggetto dell'assegnazione. Si tratta di It's Oh so quiet di Björk, un'assegnazione che scatena l'incredulità di Luca. "Maria è un problema enorme, non la canzone, ma l'inglese, Maria! No, guaglù!", esclama, infatti, l'allievo di Rudy Zerbi, che poi incontra il suo insegnante di canto in sala-studio per un confronto sull'arduo compito.

"Allora, parliamo un altra volta di Anna Pettinelli - esordisce Zerbi all'incontro con LDA - Incredibile, l'avresti mai pensato? La produzione ci ha dato la possibilità di assegnare agli allievi degli insegnanti altrui dei brani che vi possano far crescere, mettere alla prova". Poi, il talent scout passa all'attacco della Pettinelli, riferendosi al compito assegnato a Luca: "Il cecchino impazzito la spara grossa stavolta, assegnandoti un pezzo in inglese con un incipit importante che fa capire quanto il compito sia volto a farti crescere...

tanto che nell'assegnazione dice 'qui non puoi cavartela'".

LDA e Rudy Zerbi si confrontano sull'assegnazione in inglese

A fare eco al talent scout, che velatamente accusa la Pettinelli di muovere un accanimento nei riguardi del figlio di Gigi D'Alessio nella celebre scuola, è proprio il 18enne. Quest'ultimo, nonostante il manifesto dissenso rispetto all'assegnazione, non intende rinunciare alla nuova sfida: "Ci sono dei limiti, in questa prova non sarei Luca, non la trovo una prova costruttiva, ma mi inventerò qualcosa. scriverei delle barre e lascerei il ritornello in inglese. Proverei a fare la cosa migliore. Ce la devo fare".

Zerbi è d'accordo con il pupillo e gli consiglia di realizzare una versione personale del brano in inglese come un invito particolare, non troppo velatamente destinato alla Pettinelli: "Ascolta il brano, 'shh'...

se ti viene un'idea, secondo me potrebbe andare bene. Prova a lavorarci su questo 'shh', le barre scrivile su chi parla troppo...".

Insomma, Zerbi vorrebbe che Luca D'Alessio mettesse a tacere la collega avversa, in occasione della prova a cui è chiamato il ragazzo dalla voce Rds. Che LDA, quindi, possa portare a termine il compito della Pettinelli? Staremo a vedere cosa accadrà ad Amici. Nel frattempo può dirsi inarrestabile il successo di LDA fuori dalla scuola di Canale 5. Il cantautore 18enne sta portando in alto il nome della città d'origine, Napoli, con un nuovo record di ascolti su Spotify Italia: il primo inedito che il giovane ha lanciato ad Amici 21, Quello che fa male, si attesta tra i 5.5 e i 6 milioni di ascolti in streaming sulla nota piattaforma ed è prossimo alla certificazione di disco d'oro targata FIMI.