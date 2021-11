Rosa Perrotta ha deciso di esporsi ancora una volta con i suoi numerosi follower senza filtri: l'ex tronista di Uomini e donne si è lasciata andare ad uno sfogo nelle sue Instagram Story ammettendo di aver avuto un momento di debolezza. La modella partenopea già qualche giorno fa aveva deciso di mostrare il suo corpo dopo il secondo parto con tanto di fascia a protezione della ferita per il cesareo e specificando che i dolori della ferita e della schiena si facevano sentire. Oggi, Rosa ha confessato di sentirsi provata non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale visto che deve dividersi tra il primogenito, ancora molto piccolo, ed il neonato.

L'ex tronista: 'Oggi mi sono sentita un po' male'

'In questi giorni devo dividermi tra loro due', ha esordito Rosa in una sua storia su Instagram riferendosi al fatto che dopo la nascita di Mario Achille sta cercando di fare il suo meglio per non far sentire la sua 'mancanza' a Domenico Ethan. L'ex tronista deve non solo far sentire la sua presenza al primogenito ma deve anche evitare che involontariamente il bimbo, che ha solo due anni e mezzo, possa far del male al neonato. Questi pensieri non sono gli unici che affliggono la compagna di Pietro Tartaglione, la quale da sempre si è raccontata ai suoi fan senza schermi e anche per questa sua caratteristica è tanto amata dai fan che la seguono con affetto fin dalla sua partecipazione a Uomini e Donne.

'Non posso prenderlo in braccio (a stento riesco con Achille), non posso dormirgli vicina per paura della ferita', ha proseguito nel suo sfogo Perrotta che ha ammesso di avere più cosa da fare durante il giorno con tutte le limitazioni che il parto cesareo, una vera e propria operazione chirurgica, impone. 'È dura ammetto. Oggi mi sono sentita un po’ male per questa cosa', ha concluso Rosa che ha voluto precisare di aver fatto comunque il suo meglio.

Lo sfogo di Rosa da esempio per le neo-mamme

Le debolezze di Rosa sono più che lecite dopo il parto soprattutto se legate al fatto di avere un altro bambino molto piccolo di cui prendersi cura. Nathan, evidentemente, richiede le attenzioni dei genitori ed in particolare della mamma e quest'ultima sta provando a non far pesare l'arrivo del fratellino minore sul primogenito.

La sincerità di Rosa che si espone sempre in maniera sincera potrebbe essere da sostegno anche alle altre donne che stanno vivendo la sua stessa situazione e le intenzioni di Rosa sembrano andare proprio in questa situazione.

Dopo il primo parto, Rosa si è fatta fotografare mostrando il suo corpo dopo il cesareo. Anche dopo questa gravidanza, Perrotta ha parlato alle follower senza mostrarsi come una super-donna. Mettendo da parte le foto patinate dei social, la modella partenopea si pone come esempio per le donne che danno la vita ma devono concedersi il tempo necessario per riprendersi fisicamente e mentalmente.