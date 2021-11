Dopo giorni di preparativi, al GFVip è andata in scena la Turandot, orchestrata da Katia Ricciarelli. Durante una delle scene, c'è stato un nuovo bacio scambiato da Alex Belli e Soleil Sorge. Questa volta, però, il gesto tra i due coinquilini è stato oggetto di numerose critiche. La stessa cantante lirica ha invitato gli autori del Reality Show a "controllare", in quanto non si sarebbe trattato solo di un "bacio artistico".

Il commento dei 'vipponi'

Sabato 27 novembre, i concorrenti del GFVip hanno portato in scena la Turandot. In uno degli atti, Soleil e Alex si sono dovuti scambiare un bacio.

Anziché tirarsi indietro, i due "vipponi" non si sono affatto problemi.

Terminata la messa in onda dell'opera lirica, i concorrenti hanno espresso la loro opinione sull'accaduto. Scendendo nel dettaglio, in molti si sono detti convinti che il duo Sorge-Belli si sia scambiato un bacio vero. La stessa Katia Ricciarelli ha fatto un appello in confessionale agli autori del reality show: "Controllate il bacio che era vero, eh". In cucina Sophie Codegoni ha dichiarato: "Era molto vero. Lo abbiamo visto. Limone proprio". Carmen Russo ha fatto eco, ironizzando sull'accaduto: "Chimica d'opera". Anche Manila Nazzaro (che ha sempre spezzato una lancia a favore dell'italo-americana), ha ammesso che se il suo compagno avesse dato un bacio simile a un'altra donna avrebbe già bussato alla porta della casa di Cinecittà.

Anche Aldo Montano è parso d'accordo con questa interpretazione dei coinquilini.

Parlando con Alex, Ricciarelli lo ha messo in guardia sulle dinamiche che potrebbero scaturire nella prossima puntata del GFVip.

Fan di Soleil divisi

Dal momento che molti telespettatori si sono trovati d'accordo sulla veridicità del bacio, alcuni fan di Solei Sore hanno espresso un giudizio negativo: "Rischi di diventare impopolare", aggiungendo: "O stai facendo il suo gioco di farti manipolare o sei innamorata".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Addirittura, secondo alcuni utenti il bacio di Alex a Soleil sarebbe stato più passionale di quello scambiato con la moglie nella 22^ puntata del GFVip.

Tuttavia, c'è anche chi ha continuato a difendere Sorge e attaccare Belli. A tal proposito, alcuni utenti hanno affermato che Soleil si è solamente prestata all'ennesimo gesto ambiguo, per innescare dinamiche di cui poi puntualmente si lamenta lei stessa: "Alimenta un triangolo pietoso". D'altronde prima della Turandot, la gieffina aveva espresso il desiderio di lasciare il GFVip il 13 dicembre, perché stanca di essere menzionata solo per il "triangolo" con Belli e Duran.