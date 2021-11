Raimondo Todaro pare entusiasta della sua nuova esperienza lavorativa che lo vede professore di danza ad Amici 21, la scuola più famosa della tv italiana che vede tra le ballerine professionista anche sua moglie Francesca Tocca, con la quale i rapporti si sono ricuciti da poco dopo una profonda crisi. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Todaro ha raccontato come si sta adattando al suo nuovo ruolo: per lui è un'esperienza tutta nuova, al contrario delle sue colleghe Alessandra Celentano e Veronica Peparini che sono dietro la cattedra da molti anni.

Nonostante ciò, Raimondo non si tira indietro di fronte alle sfide, anzi, il coach è pronto a far valere la sua opinione anche se questo lo porta a scontrarsi con la maestra Celentano, ma dietro le quinte tra i professori regna l'armonia a detta del siciliano.

Raimondo-Celentano: divergenze artistiche

Davanti alle telecamere, Raimondo Todaro appare sicuro di sé e deciso a difendere i suoi alunni e la sua visione della danza, ma il professore di Amici 21 alla sua prima stagione all'interno del talent dopo 15 anni a Ballando con le stelle, non ha nascosto di nutrire qualche timore, soprattutto rispetto alle sue colleghe Alessandra e Veronica, due punti fermi del fortunatissimo programma di Maria De Filippi.

'Temo e invidio l’esperienza. Loro sono ad Amici da tanto, tempo quindi conoscono meglio le dinamiche della gara', ha affermato Todaro nell'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Il coach, però, non si lascia demoralizzare: sta imparando ora ma, a giudicare dalle prime puntate, fin da subito è stato capace di inserirsi bene, esprimendo, ogni volta che l'occasione si presenta, la sua opinione.

E di certo la sua opinione artistica è molto diversa da quella di Alessandra Celentano. Chi segue il talent, che va in onda ogni domenica con la puntata pomeridiana oltre che con la striscia quotidiana, non può non aver notato come Alessandra metta spesso alla prova gli alunni che Raimondo ha preso sotto al sua ala, soprattutto Serena, ritenuta dalla maestra Celentano con un fisico poco adatto alla danza, per usare un eufemismo.

Ma a detta di Todaro, ciò che accade davanti alle telecamere non corrisponde a ciò che accade dietro le quinte.

Todaro: 'Maria De Filippi? Una super professionista'

'Le nostre non sono liti in onda, ma divergenze d'opinione', ha voluto precisare Raimondo circa gli scontri a cui il pubblico di Canale 5 assiste quasi ogni domenica. 'Siamo due impulsivi, ma dietro le quinte tra noi ci sono solo sorrisi e stima reciproca', ha poi proseguito il professore, chiarendo quindi che il clima tra i colleghi è disteso. Insomma, pare che Todaro abbia trovato un ambiente di lavoro stimolante e piacevole. Infine, il ballerino ha voluto spendere qualche parole per Maria De Filippi, elogiandola.

'Sapevo già che era una super professionista, ma rendersi conto di come governa lo show è un'altra cosa', ha detto Raimondo riferendosi alla conduttrice. E senza dubbio è così, visto che il talent più longevo della tv giunto alla ventunesima edizione pare non conoscere crisi.