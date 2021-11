Uno degli argomenti più discussi nel corso di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip riguarda sicuramente il rapporto all'interno della casa più spiata d'Italia tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. La romana ed il figlio del patron di Miss Italia si stanno notevolmente distaccando dopo che sembrava essere nata una certa complicità che magari avrebbe potuto condurre anche ad una relazione sentimentale. Nel corso della diretta del Reality Show, andata in onda ieri sera, lunedì 8 novembre 2021, la soubrette ed il 32enne hanno dato vita ad uno scontro.

La showgirl ha riflettuto sul comportamento assunto da Nicola Pisu, giudicato particolarmente aggressivo e si è mostrata delusa dal compagno d'avventura.

Nicola Pisu si è sentito abbandonato da Miriana

Miriana Trevisan ha deciso di intraprendere il suo percorso all'interno del programma targato Mediaset con la chiara intenzione di vivere un'avventura unica e lasciarsi andare. La showgirl si era avvicinata particolarmente a Nicola Pisu ma quel feeling iniziale sta scemando in modo progressivo ed il figlio di Patrizia Mirigliani non è contento della situazione, sentendosi con l'amaro in bocca. Pisu si è definito persino innamorato di Miriana. Negli ultimi giorni che hanno preceduto la puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, il gieffino è stato costretto, causa infortunio, a non effettuare troppi movimenti sentendosi messo in disparte dalla romana che, invece, secondo lui ha preferito divertirsi con gli altri compagni d'avventura, piuttosto che fargli compagnia.

Miriana su Nicola: 'È stato terribile e lo è da tre giorni'

Il 32enne concorrente del GF Vip 6 non è stato per niente contento dell'allontanamento di Trevisan e nel corso dell'ultima puntata in diretta della trasmissione è esploso contro la gieffina. Nicola Pisu ha finito con il pronunciare una frase particolarmente infelice contro la showgirl che ha persino infastidito il conduttore Alfonso Signorini.

Proprio dopo la puntata, la romana ha riflettuto sugli eventi della puntata ed ha dichiarato: "È stato terribile e lo è da tre giorni", riferendosi al compagno d'avventura. La soubrette ha evidenziato che sta tentando di spiegare a Pisu il suo comportamento dicendo che si sarebbero visti in seguito fuori. Miriana è rimasta delusa dall'atteggiamento degli ultimi giorni di Nicola nei suoi riguardi.

Miriana si confronta con Francesca Cipriani

D'accordo con Miriana Trevisan è stata Francesca Cipriani. L'ex pupa ha dichiarato che di essersi sentita freddata dalle parole di Nicola Pisu contro la showgirl. Miriana ha ribadito che se vede un uomo con una tale rabbia come quella del 32enne non ha intenzione di farlo avvicinare alla propria famiglia. La romana non vuole essere trattata in questo modo ed ha aggiunto sul gieffino: "Puoi essere ferito ma non arrabbiato e aggressivo".