Mercoledì 17 novembre è stata registrata la decima puntata di Amici, quella che andrà in onda su Canale 5 domenica 21. Le prime anticipazioni che stanno circolando sullo speciale condotto da Maria De Filippi riguardano soprattutto gli esiti delle sfide che i ragazzi hanno sostenuto: Alex ha avuto la meglio su un aspirante allievo, mentre di Simone e Tommaso non si sa ancora nulla. I talenti della classe si sono anche esibiti davanti ai professori per cercare di riconfermarsi nel ruolo di titolari, ricevendo complimenti, ma anche critiche.

Aggiornamenti dagli studi di Amici 21

Domenica 21 novembre andrà in onda una nuova puntata di Amici, la decima di questa ventunesima edizione. L'appuntamento in questione è stato registrato nel pomeriggio del 17 novembre, quindi in rete sono già disponibili alcuni spoiler di quello che è successo in studio, compresi gli esiti delle sfide che gli allievi hanno affrontato per cercare di difendere la loro maglia da titolari.

La prima anticipazione che è trapelata dagli Elios riguarda Alex: l'apprezzato cantautore si è confrontato con un aspirante allievo dopo essersi classificato al penultimo posto tra le preferenze di J-Ax, giudice dello speciale di qualche giorno fa.

Il ragazzo è riuscito a battere il suo sfidante e a riprendere possesso del banco che Lorella Cuccarini gli ha assegnato a metà settembre, ovvero quando il talent show è cominciato.

Assegnazioni di Anna Pettinelli agli allievi di Amici

Il daytime di Amici che è andato in onda il 17 novembre ha anticipato qualcosa che accadrà nel corso della decima puntata: Maria De Filippi ha informato i cantanti della classe che Anna Pettinelli ha assegnato a chi non fa parte del suo team dei brani da eseguire in studio.

Il compito proposto dall'insegnante prevede che nessuno dei ragazzi cambi l'arrangiamento del pezzo e che si usi l'autotune: i talenti potranno solamente scegliere la tonalità con la quale cantare il brano.

Gli altri professori, però, possono decidere se accettare o meno la sfida: Lorella Cuccarini ha detto sì al fatto che Alex interpreti un successo di Whitney Houston, mentre Rudy Zerbi ha approvato l'assegnazione di "Lady" a Luigi, ma non quella di "Grande, grande, grande" di Mina a Nicol.

Durante la registrazione, intanto, tutti gli alunni della categoria canto si sono esibiti sui pezzi che sono stati accettati e solo con le prossime anticipazioni si scoprirà se rimarranno titolari oppure se saranno messi in discussione.

Confronti e tensioni all'ultima di Amici

Continua la corsa al serale dei ragazzi di Amici 2021/2022: la fase più delicata del talent show, comunque, non dovrebbe andare in onda prima della prossima primavera, probabilmente a partire da marzo.

È ancora presto per capire quanti e quali allievi riusciranno a ottenere il pass per il prime time del programma al quale stanno partecipando dallo scorso settembre, anche perché le sfide sono ancora aperte e i professori sono liberi di eliminare e sostituire i membri dei loro team quando vogliono.

Tra i talenti più apprezzati dal pubblico fino a ora spiccano tre cantanti che stanno spopolando anche con i loro brani inediti sulle piattaforme digitali: LDA, Alex e Luigi sono i più ascoltati su Spotify.

I fan di Amici, però, ora sono concentrati sul presente e su quello che decideranno i giudici esterni soprattutto sul futuro di Tommaso e Simone, due degli alunni che rischiano di dover lasciare la scuola. A preoccupare particolarmente è la bravura di Elena, la cantautrice che è stata scelta dalla produzione per confrontarsi con Tommy.