Domani, domenica 14 novembre, andrà in onda la nona puntata di Amici 21, quella che è stata registrata mercoledì scorso. Da qualche giorno, dunque, sul web circolano le anticipazioni dettagliate di quello che è successo in studio, compresi gli esiti delle tre sfide che i ragazzi hanno affrontato.

LDA e Guido sono riusciti a battere i loro "rivali", mentre Ale ha perso ed è stata eliminata. La gara interna tra i cantanti, invece, è stata giudicata da J-Ax e vinta dal figlio di Gigi D'Alessio: ultimi a pari merito Alex, Tommaso e Simone.

Nono appuntamento con Amici 21

Prosegue la corsa al serale dei ragazzi di Amici: domenica 14 novembre, infatti, andrà in onda lo speciale registrato qualche giorno fa, quello in cui Luca ha finalmente avuto la sua rivincita.

Le anticipazioni che impazzano in rete, infatti, fanno sapere che LDA ha vinto la sfida che Anna Pettinelli gli ha lanciato durante la settimana, la seconda consecutiva. Supportato dal pubblico e dal prof Rudy Zerbi, il ragazzo ha sconfitto un aspirante allievo e ha ripreso possesso del suo banco nella classe.

Anche Guido si è confrontato con un talento esterno alla scuola e, per la gioia della maestra Celentano, ha convinto un giudice a confermarlo nel cast.

Chi non è riuscita nell'intento di rimanere in gara, è Ale: la cantante del team Cuccarini ha perso la sfida con Andrea ed ha dovuto lasciare definitivamente il programma.

Il confronto tra i cantanti di Amici 21

Nel corso dello speciale di Amici che andrà in onda il 14 novembre, si disputerà l'ennesima gara interna tra i cantanti della scuola.

Ad ascoltare e giudicare le esibizioni dei ragazzi, questa settimana sarà J-Ax. Il rapper stilerà una classifica che farà parecchio discutere: LDA primo, Albe secondo, Sissi e Rea terze a pari merito, Luigi quarto, Nicol quinta e ultimi Alex, Tommaso e Simone.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I tre appena citati dovranno affrontare una sfida per confermarsi nella classe e non rischiare più l'eliminazione.

Anna Pettinelli non ha perso l'occasione per commentare con espressioni piuttosto contrariate i successi che Luca ha ottenuto durante la puntata, dalla vittoria contro uno sfidante al primo posto nella graduatoria dei preferiti di un artista affermato e d'esperienza con Ax.

Il gioco della verità ad Amici 21

Tra le esibizioni che hanno maggiormente colpito il pubblico in studio, ci sono le coreografie interpretate da Christian e Mattia, da Carola e Umberto (professionista di latino-americano del cast) e da Carola e Mattia. I professori hanno elargito complimenti ma anche critiche agli allievi, come quando Alessandra Celentano ha suggerito al ballerino del team Todaro di non indossare più la vistosa collana che ha al collo dall'inizio del programma.

Le anticipazioni, inoltre, fanno sapere che Maria De Filippi ha condotto per la seconda settimana consecutiva il gioco della verità.

Davanti alle telecamere, infatti, sono stati letti alcuni dei bigliettini che i ragazzi hanno scritto, tutti contenti pensieri o rivelazioni in forma anonima.

LDA, per esempio, è stato descritto dagli altri come il più "falso" della scuola, mentre Alex è stato giudicato come il più "pesante".

Serena, che non ha potuto ballare a causa di un infortunio al ginocchio avvenuto durante la prova settimanale giudicata da Garrison, ha scoperto che un compagno di classe nutre un interesse nei suoi confronti ma che, per rispetto di Albe (col quale è fidanzata da circa un mese e a cui ha detto di essersi innamorata), non si è mai fatto avanti. Il mittente di questo messaggio non ha voluto palesarsi, a differenza di colui che si è complimentato con il fisico statuario di Giulia Pauselli (ossia il figlio di Gigi D'Alessio).

L'ospite musicale del giorno, è stato Aka7even: l'ex alunno ha cantato per la prima volta in tv il nuovo singolo "6 p.m.".