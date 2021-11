Nella giornata di mercoledì 24 novembre si sono svolte le registrazioni della nuova puntata di Amici, che andrà in onda sul piccolo schermo domenica 28 novembre. Mattia non è stato presente alle riprese, pertanto, i telespettatori non potranno vedere l’allievo del talent. Infatti, Raimondo Todaro, oltre ad avere sospeso la maglia al ballerino della scuola, non gli ha permesso di prendere parte all’undicesima puntata della trasmissione di Maria De Filippi. Inoltre, nel corso delle registrazioni, come di consueto, si sono svolte sfide, che hanno portato all’eliminazione di due studenti e nuovi ingressi.

Infatti, Andrea e Simone hanno perso il loro banco, terminando la corsa verso il serale.

Amici, retroscena puntata 28 novembre: Mattia non è presente in studio

Durante il daytime di Amici, andato in onda su Canale 5 il 24 novembre, Mattia è stato convocato da Raimondo Todaro, che non gli ha consentito di partecipare alla gara di ballo. Per l’insegnante, l’allievo del talent si sarebbe comportato in modo arrogante e spocchioso, durante la lezione di danza. Dopo avere subito la ramanzina, il ballerino ha provato a giustificarsi, ma Todaro non ha cambiato idea e, anzi, ha proibito all’allievo di partecipare anche alle attività della scuola per sette giorni. Le anticipazioni presenti sul web ci informano che Mattia non è stato presente alla registrazione dell'undicesima puntata.

Amici, riprese 24 novembre: Andrea e Simone eliminati

Nel corso della nuova registrazione di Amici, ci sono state, come di consueto, nuove sfide per gli alunni della scuola di Maria De Filippi. Durante le riprese dell’undicesima puntata sono stati eliminati due studenti della trasmissione. Infatti, Andrea e Simone hanno lasciato i loro banchi a due nuovi talenti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel corso delle esibizioni, i due allievi hanno perso contro Elena ed Aisha che, pertanto, hanno potuto ottenere un posto nel programma. Inoltre, la maestra Alessandra Celentano ha chiesto di potere fare entrare una nuova ballerina di nome Virginia e i professori hanno acconsentito alla richiesta dell'insegnante di ballo.

Amici, anticipazioni undicesima puntata: Tancredi e Giulia Michelini ospiti in studio

Durante le riprese della puntata del 28 novembre, inoltre, è tornato in studio un ex allievo. Infatti, Tancredi è stato uno degli ospiti del programma di Canale 5. Inoltre, Giulia Michelini ha valutato i cantanti, votando gli alunni della scuola e il primo posto se lo sono aggiudicati Nicol, Sissi e Luigi. Non resta che attendere la prossima puntata di Amici, per vedere come proseguirà il percorso dei protagonisti della trasmissione.