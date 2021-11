Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', che racconta la vita, gli amori e le passioni di un gruppo di amici della Istanbul dei giorni nostri. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 29 novembre al 3 dicembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul trasferimento di Eda, sulla nascita di Kiraz, sull'incontro fra la Yildiz e Serkan e sull'ultimatum di Kemal ad Aydan.

Puren tenta di ipnotizzare Eda

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che Serkan si arrabbierà con Erdem perché quest'ultimo ha permesso alla troupe di girare negli uffici dell'Art Life. Engin e Piril scopriranno in ospedale di essere in attesa di una bambina. Le riprese del film si concluderanno in una pantomima che costringerà Serkan ed Eda a ritirarsi nel loro camper. Lì, Puren tenterà di ipnotizzare Eda per farle dimentica il fidanzato senza però riuscirci. Bolat non si renderà conto del fallimento dell'attrice e soffrirà al pensiero che la sua amata l'abbia dimenticato. Nel frattempo, Eda troverà nel camper gli esiti degli esami di Serkan, scoprendo che è malato.

Serkan rivede Eda

La narrazione si sposterà cinque anni avanti, ritrovando Eda a Sile insieme alla figlia Kiraz. Dopo aver lasciato il fidanzato, Yildiz si trasferirà a Sile per lavorare come architetta paesaggista di un hotel in cui lavorano anche Ayfer e Melo nel bar dell'amico Burak. Sarà proprio in quell'hotel che il destino farà riunire le strade di Eda e Serkan.

Dopo aver sconfitto la malattia, Bolat ritornerà a lavorare all'Art Life a cui si rivolgerà un cliente per ristrutturare un hotel a Sile. A quel punto, Piril si offrirà di partire per incontrare il direttore dell'albergo ma, all'ultimo momento, un imprevisto glielo impedirà. Serkan deciderà di partire al posto suo arrivando in breve tempo a destinazione.

Giuntò lì, incontrerà una bambina da sola che raccoglie delle more, la piccola Kiraz. Deciso a far ricongiungere la piccola con sua madre, Bolat la porterà con sé in hotel. Finita la riunione, Serkan incontrerà inaspettatamente Eda, credendo sia una allucinazione. Imbarazzati, i due giovani si abbracceranno per poi decidere di andare a prendere un caffè insieme.

Aydan caccia Kemal

Engin si occuperà della casa del figlio Can, mentre Aydan e Kemal continueranno a vivere la loro storia d'amore di nascosto a Serkan. Dopo aver saputo che il figlio dovrebbe andare a New York per tre mesi, Bolat inviterà Kemal a vivere insieme a lei nella sua tenuta. Dopo aver festeggiato l'inizio della loro convivenza, Serkan comunicherà alla madre di non dover più partire.

Terrorizzata all'idea che il figlio possa trovare Kemal a casa loro, Aydan lo caccerà via facendolo arrabbiare. A quel punto, l'uomo le darà un'ultimatum: dire al figlio della loro relazione o concludere tutto. Eda e Serkan parleranno del più e del meno, fino a quando i due giovani non discuteranno animatamente sulle cause che hanno portato al non vedersi per molti anni. Lo scontro con il Bolat costringerà Eda a chiedere a Piril di aiutarla a tenerlo lontano dall'hotel e da Kiraz. Nei giorni seguenti, Serkan inizierà a ristrutturare gli interni dell'hotel, impedendo in tutti i modi ad Eda di svolgere il suo lavoro nei giardini. Alla fine, l'imprenditore inviterà la sua ex a cena per parlarle.