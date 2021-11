Il cerchio si stringe intorno a Mattia, come svelano le anticipazioni di Un Posto al sole. Susanna non ricorda nulla e non può confermare i sospetti di Niko e Franco, ma non è detto che presto recuperi i suoi ultimi ricordi. L'indole aggressiva e pericolosa di Mattia emergerà anche nel corso di una discussione che avrà con Riccardo, ma non sarà il solo a mostrare lati oscuri. Intanto, continua la crisi matrimoniale tra Marina e Fabrizio. Rosato proprio non riesce a risollevarsi dopo la fallimentare campagna pubblicitaria del pastificio e sta sfogando sulla povera Giordano i suoi sensi di colpa e la sua aggressività, conseguente a un uso eccessivo di alcol.

La situazione diventerà ingestibile e, a cogliere al volo l'occasione, sarà ovviamente Roberto Ferri. Infine, Guido si tirerà indietro nel difendere Speranza, deludendo ogni aspettativa.

Un Posto al sole anticipazioni: Roberto accorcia le distanze con Marina

Tempo di svolte sentimentali nelle nuove puntate della seguitissima soap opera partenopea. Fabrizio non sembra reagire e continua a manifestare un comportamento aggressivo e schivo, in particolar modo nei confronti di Marina. Roberto ha capito che è il momento giusto per accorciare le distanze con la sua amata Giordano e così farà nella puntata di Un Posto al sole che andrà in onda martedì 9 novembre 2021 su Rai 3.

Tuttavia, Marina non risponderà alle avance di Ferri, visto che sarà ancora convinta di poter salvare il suo matrimonio con Rosato.

Ciò non le impedirà di sfogarsi con Roberto, che sarà comunque pronto a offrirle il suo sostegno.

Mattia e Riccardo a confronto, anticipazioni Un Posto al sole

Susanna è ancora all'oscuro di chi l'ha aggredita, visto che non ricorda nulla. Confortata dall'amore di Niko, si sta riprendendo ogni giorno di più. Resta il fatto che il colpevole è ancora a piede libero, colpevole che ha un nome, quello di Mattia.

Stando alle anticipazioni della puntata di Un Posto al sole che verrà trasmessa martedì 9 novembre 2021 su Rai 3, Mattia avrà una brutta discussione con Riccardo. Il litigio farà emergere la sua aggressività, ma getterà anche qualche ombra sulla personalità di Crovi.

Il dietrofront di Guido

Mariella (Antonella Prisco) ha tutte le intenzioni di mettere al suo posto Espedito e perorare la causa di Speranza (Mariasole Di Maio), ma sarà spiazzata dalla strana reazione di Guido (Germano Bellavia).

Del Bue, nonostante abbia sempre spronato Speranza a non farsi sottomettere e affrontare con coraggio e determinazione le imposizioni di suo padre, farà un clamoroso dietrofront.

Mariella non saprà come comportarsi ma è certo che non prenderà affatto bene questo improvviso cambio di posizione di Guido.