Nella giornata di mercoledì 3 novembre si sono svolte le registrazioni dell'ottava puntata di Amici. Nel corso delle riprese ci sono state novità e colpi di scena, che i telespettatori potranno vedere in televisione domenica 7 novembre su Canale 5.

Tutti gli allievi del talent di Maria De Filippi sono riusciti a mantenere il loro banco nella scuola e nessun ragazzo è stato eliminato. Lda e Serena hanno vinto le rispettive sfide, mentre in studio sono stati ospiti Roberto Saviano e Loredana Bertè. La cantante ha fatto una classifica degli alunni di Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, sentendoli esibirsi con un brano: in particolare Nicol è arrivata ultima, mentre Luigi ha preso il voto massimo.

Amici, ottava puntata: nessun eliminato, Lda e Serena vincono le sfide

Durante le riprese di Amici del 3 novembre ci sono state delle sfide per alcuni degli alunni del talent di Maria De Filippi. Nel corso delle nuove riprese, infatti, Lda ha avuto una sfida di canto, mentre Serena di ballo. Entrambi i protagonisti del programma hanno vinto e la loro corsa al serale può pertanto continuare.

Nell'ottava puntata del programma di Canale 5 nessun alunno è stato eliminato e tutte le maglie dei ragazzi sono state confermate. Inoltre, durante la registrazione, non sono mancate discussioni in studio fra i professori. Infatti, Rudy ed Anna hanno avuto un "botta e risposta" per via dell'esibizione di Lda, mentre Alessandra Celentano e Raimondo Todaro hanno discusso per opinioni divergenti su Serena.

Anticipazioni 7 novembre di Amici: i cantanti vengono votati da Loredana Bertè

Nella nuova puntata di Amici, oltre a essere stato presente in studio Roberto Saviano, ha fatto ritorno nella trasmissione di Maria De Filippi anche Loredana Bertè.

L'interprete di 'Sei bellissima' ha stilato la propria classifica personale sui cantanti del talent di Mediaset e, in base al suo insindacabile giudizio, Luigi è arrivato primo.

Loredana ha dato il massimo voto all'allievo, infatti, il cantautore si è aggiudicato dieci. L'ultima arrivata nella classifica di Bertè è stata Nicol.

Amici, prossima puntata: siparietti divertenti fra i ragazzi

Nel corso delle nuove riprese di Amici ci sono stati alcuni siparietti divertenti fra i protagonisti della trasmissione.

In base a quanto trapelato in rete, infatti, nella registrazione di mercoledì 3 novembre è stato mostrato un filmato di un episodio avvenuto nel corso dei giorni precedenti, nel quale Lda, Sissi e Dario, scherzando, hanno sostenuto di avere visto un "ufo" in giardino.

L'ottavo appuntamento tv con la trasmissione "Amici" di Maria De Filippi è previsto, come di consueto, per domenica 7 novembre a partire dalle ore 14 su Canale 5.