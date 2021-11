Domenica 7 novembre alle ore 14 su Canale 5 andrà in onda l'ottava puntata di Amici 21. La registrazione di questo nuovo appuntamento è avvenuta nel pomeriggio del 3 novembre e le anticipazioni rivelano che non sono mancati i colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle liti che vedono coinvolti i prof Zerbi-Pettinelli e Todaro-Celentano, ma spazio anche a delle critiche rivolte nei confronti del ballerino Mattia.

Mattia viene criticato: anticipazioni Amici 21 del 7 novembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata di Amici 21 prevista per domenica pomeriggio su Canale 5 rivelano che Mattia si è ritrovato al centro delle polemiche.

A puntare il dito contro il giovane ballerino è stata la prof Alessandra Celentano, la quale sostiene che dopo un po' di tempo inizia a scocciare vederlo fare sempre le stesse cose.

Insomma, la prof Celentano sembrerebbe non essere contenta e soddisfatta del percorso che sta facendo Mattia in queste settimane all'interno della scuola e vorrebbe vederlo cimentarsi in nuovi generi e performance.

Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che, in vista delle prossime puntate del pomeridiano di Amici 21, la prof Celentano possa addirittura decidere di metterlo in sifda.

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: esplode la lite su LDA ad Amici 21

In attesa di scoprire quale sarà le sorte del ballerino, le anticipazioni dell'ottava puntata di Amici 21 rivelano che ci sono state anche delle nuove liti in studio tra i vari professori.

In particolar modo Anna Pettinelli è arrivata di nuovo ai ferri corti con Rudy Zerbi. Il motivo dello scontro? Ancora una volta la prof ha criticato Luca D'Alessio (in arte LDA) ritenendo che sarebbe banale nella scrittura e per questo motivo, secondo lei, non meriterebbe di restare all'interno della scuola.

Spazio anche alle nuove discussioni che hanno visto coinvolti Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Todaro vs Celentano: anticipazioni Amici 21 ottava puntata

Anche in questo caso gli spoiler della nuova puntata di Amici 21 di domenica 7 novembre, rivelano che i due prof di ballo sono arrivati ai ferri corti, discutendo in merito alla coreografia che era stata assegnata all'allieva Serena ben due settimane fa.

Nel corso dell'ottava registrazione del talent show di Maria De Filippi c'è stato spazio anche per la presenza di nuovi ospiti.

Occhi puntati in primis sulla signora del rock italiano, Loredana Bertè, che ha partecipato al programma cantando dal vivo il suo ultimo singolo e poi ascoltando i brani inediti dei concorrenti di questa edizione.