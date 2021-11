Giunge al termine la prima stagione di Cuori, la fortunata fiction del prime time di Rai 1 con protagonisti Daniele Pecci e Pilar Fogliati. Le anticipazioni rivelano che, questa domenica 28 novembre 2021, andrà in onda l'ottava e ultima puntata della serie che ha appassionato una media di oltre quattro milioni di spettatori. I colpi di scena non mancheranno in questo finale di stagione che vedrà in prima linea Cesare, sospeso tra la vita e la morte.

Cuori, anticipazioni trama ultima puntata 28 novembre: Cesare in pericolo e rischia la morte

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti l'ottava puntata finale di Cuori in onda domenica 28 novembre in prime time dalle 21:35 circa su Rai 1, rivelano che le condizioni di salute di Cesare desteranno non poche preoccupazioni.

Il quadro medico dell'uomo si aggraverà sempre più, al punto che le sue condizioni appariranno più gravi del previsto.

Per evitare il peggio e far sì che Cesare sfugga dalla morte, è necessario che gli venga impiantato al più presto un cuore nuovo.

Un'operazione che deve essere eseguita il prima possibile, motivo per il quale Cesare deciderà di chiedere aiuto ad Alberto: vuole che sia proprio lui a prendersi la responsabilità di questa operazione al cuore, cui deve sottoporsi.

Alberto frustrato e Delia in crisi nel finale di Cuori

Insomma Cesare dimostrerà di avere le idee molto chiare: si fida solo di Alberto e vuole che sia lui ad operarlo. Tuttavia, non sa che l'uomo sta vivendo un periodo di grande frustrazione.

Alberto, infatti, sta vivendo uno dei periodi più difficili della sua vita: si sente tormentato dai sensi di colpa per quello che è successo a Luisa, ma anche dall'amore che prova nei confronti di Delia e che non riesce più a nascondere.

Anche Delia si ritroverà a vivere uno dei momenti più difficili della sua vita. La donna, infatti, si renderà conto di provare un sentimento forte e autentico nei confronti di Alberto, motivo per il quale non riuscirà più a guardare negli occhi suo marito.

Delia e Alberto continuano ad essere vicini per lavoro: spoiler Cuori 28 novembre

E poi ancora, le anticipazioni dell'ottava e ultima puntata di Cuori prevista per domenica 28 novembre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che Alberto e Delia si ritroveranno a lavorare ancora una volta "fianco a fianco".

I due, infatti, si ritroveranno alle prese con dei turni di lavoro a dir poco estenuanti: insieme analizzeranno tutti i bollettini medici che sono arrivati loro dal Sudafrica.

Occhi puntati anche su Cesare: gli spoiler dell'ottava puntata finale della fiction di Rai 1, rivelano che il medico tornerà di nuovo a casa.

Insomma una puntata conclusiva decisamente imperdibile per tutti i numerosi fan che hanno seguito gli episodi della prima stagione, permettendo alla rete ammiraglia di avere la meglio nella gara auditel della domenica sera, battendo nettamente i risultati registrati da All Together Now in onda su Canale 5.