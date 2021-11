Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e la messa in onda delle nuove puntate previste per dicembre 2021, si preannunciano ricche di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende della dama Isabella Ricci, la quale si troverà al centro dell'attenzione per una nuova frequentazione che potrebbe indurla anche a lasciare la trasmissione di Canale 5, nel corso delle prossime settimane. Occhi puntati anche su Gemma, ancora assente in studio e sulle vicende delle due troniste Andrea Nicole e Roberta.

Isabella conosce un nuovo cavaliere: anticipazioni Uomini e donne dicembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne del mese di dicembre 2021, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al percorso di Isabella Ricci.

La dama, protagonista indiscussa di questa edizione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, si ritroverà al centro dello studio per una nuova frequentazione con un cavaliere col quale sembra esserci un certo feeling.

Isabella stessa, infatti, non nasconderà di essere in sintonia con questa persona che ha avuto modo di conoscere e incontrare nello studio di Uomini e donne.

Isabella non esclude il suo addio al programma di Canale 5

Tra i due, lui sarà quello che apparirà particolarmente preso dalla dama mentre lei pur ammettendo di essere compiaciuta da questa conoscenza, non nasconderà comunque qualche dubbio.

Cosa succederà a questo punto? Tra i due sboccerà l'amore? Isabella non lo ha escluso, aggiungendo che nel caso in cui dovesse scoccare per davvero la scintilla con questo cavaliere che ha incontrato a Uomini e donne, non si farà problemi a lasciare lo studio e quindi la trasmissione di Canale 5.

Insomma Isabella dimostra ancora una volta di avere le idee molto chiare sul da farsi e sul futuro del suo percorso nel dating show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Gemma ancora malata, Giorgio Manetti non ritorna: spoiler Uomini e donne dicembre

A differenza di tanti altri protagonista che sembrano sia interessati maggiormente alla visibilità del programma, lei non si è fatta problemi ad ammettere di essere pronta anche ad un eventuale addio definitivo.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per Isabella, occhi puntati anche su Gemma Galgani. Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne del mese di dicembre, rivelano che la dama continuerà ad essere assente in studio ancora per un po' di puntate.

Gemma ha preso il Covid e, di conseguenza, dovrà restare a casa fino a quando non sarà guarita del tutto.

Intanto, in queste ultime settimane, si era vociferato di un possibile ritorno in studio di Giorgio Manetti, l'ex storico di Gemma che non ha mai risparmiato dei complimenti nei confronti di Isabella Ricci.

Roberta e Andrea Nicole prossime alla scelta a U&D

Il cavaliere, però, non è mai tornato in studio e anche in una serie di nuove interviste ha ammesso che il suo scopo non è quello di tornare a sedersi nel parterre maschile della trasmissione di Maria De Filippi.

Spazio anche alle vicende delle due troniste che stanno portando avanti il loro percorso a Uomini e donne.

Andrea Nicole e e Roberta sono arrivate al rush finale ed entrambe hanno deciso di portare con loro solo due corteggiatori, sinonimo del fatto di una scelta ormai imminente che potrebbe arrivare già nel corso delle prossime registrazioni in programma il 29 e 30 novembre 2021.