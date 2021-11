Prosegue l'appuntamento con la soap Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Lolita, la quale sarà colta da un improvviso malore che la metterà a contatto con un grave problema di salute.

Spazio anche alla truffa che verrà messa in piedi dai membri della famiglia Olmedo.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Lolita è malata ed è vicina alla morte

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una Vita prevista nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate allo stato di salute di Lolita.

La donna sarà colta da un malore improvviso nel momento in cui, rientrando a casa, sorprenderà suo marito Antonito in atteggiamenti intimi con Natalia.

La reazione della donna non sarà delle migliori, al punto che perderà i sensi e sarà necessario il ricovero in ospedale.

Lolita perdona suo marito Antonito

Sarà proprio qui che, la donna, scoprirà di essere gravemente malata. I medici, infatti, saranno a dir poco drastici con Lolita, mettendola al corrente del fatto che le resta ben poco da vivere. Un duro colpo per suo marito, che si sentirà profondamente in colpa per quanto è accaduto.

Sta di fatto che, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che il destino di Lolita sembra essere ormai segnato.

Alla donna resta ben poco da vivere e per questo motivo i medici la dimetteranno, facendola tornare a casa.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Lolita, ormai in punto di morte, deciderà di perdonare suo marito per quella "scappatella" che ha avuto con Natalia. La donna, quindi, non se la sentirà di portare rancore all'uomo che ha al suo fianco, motivo per il quale lo perdonerà e si lascerà alle spalle tutto quello che è successo.

La truffa degli Olmedo: anticipazioni spagnole Una Vita

Inoltre, gli spoiler delle nuove puntate spagnole di Una Vita che andranno in onda prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che si tornerà a parlare anche della famiglia Olmedo, che fin dal primo momento in cui ha messo piede ad Acacias, ha destato numerosi sospetti.

Ed effettivamente, il piano degli Olmedo sarà a dir poco crudele: hanno scelto di acquistare il ristorante che fu di Felicia, solo per mettere in atto un piano a dir poco criminale, che prevede una rapina alla nuova banca di Acacias.

Sabina e Roberto, prima di dare il via alla loro truffa e al loro piano criminale, diranno addio al nipote Miguel che sarà completamente all'oscuro di tutto e non saprà nulla di questo piano diabolico.

Felipe lascia per un po' Acacias: anticipazioni Una Vita puntate spagnole

Occhi puntati anche su Felipe: le anticipazioni delle nuove puntate spagnole rivelano che l'avvocato prenderà una drastica decisione legata al suo privato.

Dopo la scarcerazione di Genoveva, che tornerà ben presto in libertà in seguito alle indagini per la morte di Marcia, deciderà di lasciare per un po' di tempo il quartiere e di trasferirsi da suo figlio.

Felipe, infatti, si preparerà ad abbandonare momentaneamente Acacias e lo farà per trasferirsi in Austria, così da poter stare per un po' di tempo in compagnia di Tano, diventato un brillante medico di grande successo.

Riuscirà in questo modo a lasciarsi alle spalle un periodo che non è stato per niente facile? In attesa di scoprirlo, le anticipazioni riguardanti la programmazione italiana di Una Vita rivelano che, da questo 27 novembre, la soap tornerà in onda anche di sabato pomeriggio prendendo il posto di Love is in the air.