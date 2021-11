Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Un posto al sole, che racconta la vita degli abitanti di un immaginario condominio di Posillipo. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 15 al 19 novembre 2021, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'imprevedibilità di Mattia, sulle provocazioni di Roberto a Marina, sul ritorno a casa di Susanna, sull'incidente in cui saranno coinvolti Chiara e Petrone e sulla fuga di Irene.

Marina scopre che Lara è ritornata

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che la rabbia incontrollata di Mattia metterà in agitazione tutti i suoi conoscenti. Rossella e Riccardo tenteranno di convincerlo ad abbandonare i suoi insani progetti, rendendosi conto che il giovane ormai è completamente fuori controllo. Marina verrà a sapere che Lara è tornata a Napoli, mettendola nuovamente in difficoltà. Nonostante sia più che decisa a concentrarsi nel salvare il suo matrimonio con Fabrizio, la Giordano sarà costretta ad affrontare l'ennesima provocazione di Roberto. Quest'ultimo, infatti, chiederà aiuto a Lara per manipolare nuovamente Marina senza però riuscirci pienamente.

Susanna e Niko felici insieme

Dopo aver ascoltato i rimproveri del padre, Vittorio sarà costretto a comportarsi con Speranza in un modo del tutto diverso da quello che avrebbe voluto. Dopo essere stata dimessa dall'ospedale, Susanna potrà finalmente vivere pienamente il suo amore per Niko. L'inaspettata felicità con quest'ultimo aiuterà Susanna a superare definitivamente l'incubo vissuto a causa dell'aggressione subita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ignorando i dubbi che prova nei confronti di Chiara, Michele accetterà di ritornare a lavorare in radio anche se un evento inaspettato e drammatico finirà per cambiare le sue aspettative. Più tardi, infatti, Chiara rimarrà coinvolta in un brutto incidente d'auto insieme a suo padre, Petrone. A causa delle ferite riportate nello scontro la giovane sarà sottoposta a un intervento d'urgenza, mentre il padre verserà in condizioni critiche.

Dopo aver saputo dell'incidente di Chiara, Nunzio ritornerà a Napoli per starle accanto.

Travolta da un'irrazionale paura di essere abbandonata, Irene fuggirà di casa, mettendosi in pericolo. Il gesto irrazionale della figlia sconvolgerà Filippo che sarà sopraffatto dalle emozioni e dalla paura provata. Divisa fra il bene che prova per Ornella e l'amore che inizia a provare per Riccardo, Rossella sarà costretta a fronteggiare il carattere troppo fumantino del giovane medico. Silvia confiderà a Guido di avere paura che sua figlia non l'abbia ancora perdonata per aver tradito Michele con Giancarlo. Niko sarà molto sotto pressione allo studio, mentre Alberto sarà ancora alla ricerca di un posto di lavoro.