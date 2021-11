Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Beautiful trasmesse a metà novembre negli Usa.

Gli spoiler della soap opera narrano che Donna Logan informerà Katie che Eric Forrester l'ha cacciata dalla Forrester Creations. Sua sorella Brooke, invece, prenderà le difese dell'ex marito Deacon davanti ad uno spiazzato Ridge.

Beautiful, puntate Usa: Eric chiede a Donna di lasciare la Forrester Creations

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane trasmesse a metà novembre negli Usa raccontano che Donna confesserà che Eric le ha chiesto di lasciare la Forrester Creations per sempre.

Inoltre, informerà Katie che il capo della casa di moda ha accettato l'ultimatum di Quinn. Per questo motivo, Katie deciderà di affrontare la Fuller per come ha trattato sua sorella maggiore alla presenza di Carter. Di lì a poco, nascerà un diverbio in cui la creatrice di gioielli capirà che la Logan è un' avversaria impegnativa.

Douglas, intanto, si recherà da suo padre per una visita. Qui, il bambino chiederà a Paris se è per caso la nuova ragazza di Thomas dato che vivono sotto lo stesso tetto. La domanda sorprenderà la giovane Buckingham e la porterà a domandarsi come sarebbe uscire con il giovane Forrester.

Brooke prende le difese di Deacon, Ridge reagisce male

Nelle puntate Usa di Beautiful, Hope (Annika Noelle) porterà Deacon a casa di sua madre.

Qui, la giovane Logan darà un ultimatum a Brooke, dichiarandole che deve affrontare il suo passato una volta per tutte. La ragazza, infatti, vorrà che i suoi genitori facciano pace, per potere avere un rapporto con entrambi.

Purtroppo le azioni della madre di Beth avranno drammatiche conseguenze quando sopraggiungerà Ridge a casa.

Lo stilista, infatti, disapproverà la vicinanza venutasi a creare tra Deacon e sua moglie, che invece prendere le sue difese. Ovviamente il Forrester reagirà male dopo aver assistito al cambiamento di opinione di Brooke nei confronti di Sharpe.

Hope sbalordisce Liam

Successivamente, Ridge chiederà a Justin di usare le sue abilità di detective dilettante per spiare le mosse di Sheila e Deacon.

Hope, invece, sembrerà più determinata che mai a stringere un rapporto con suo padre, tanto da dargli tutto il suo sostegno. La giovane Logan, infatti, apparirà certa che suo padre sia davvero cambiato dopo tutti questi anni. Per questo motivo, dirà a Liam che vuole che Sharpe faccia parte delle loro vite costi quel che costi. Ovviamente la decisione sbalordirà Liam soprattutto quando scoprirà che sua moglie vuole che Beth conosca il nonno. Per questo motivo, Spencer cercherà di fare del suo meglio per cercare di dissuaderla.