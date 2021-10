Beautiful è la soap che da moltissimi anni tiene compagnia al pubblico di Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che nelle nuove puntate in onda in America, Eric si riavvicinerà a Donna e che Quinn verrà messa al palo. I colpi di scena, dunque, non mancheranno e le anticipazioni rendono noto che anche per Katie ci saranno interessanti novità.

Triangolo amoroso tra Eric, Quinn e Carter: anticipazioni americane Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Beautiful, rivelano che ci saranno diverse svolte che cambieranno le dinamiche della famiglia Forrester e non solo

Occhi puntati su Eric, che da poco ha confessato a Quinn di essere impotente.

Forrester l'ha perdonata per il suo tradimento con Carter e le ha anche fatto una strana e inaspettata proposta.

Eric, sapendo bene quanto Quinn sia passionale, le ha dato il via libera per concedersi tutte le notti che vuole con Carter, facendo diventare aperto il loro matrimonio. Una strana proposta da parte di Forrester senior, che sappiamo bene essere molto geloso e possessivo.

Donna guarisce Eric dall'impotenza

Quinn non se lo farà ripetere due volte e tornerà a cercare Carter. A quel punto, però, interverrà Ridge che sarà venuto a conoscenza di tutto.

Ridge metterà in guardia Fuller, ordinandole di terminare immediatamente la sua tresca con Carter, anche se Eric le ha dato il permesso. In caso contrario, farà in modo che Eric la lasci per sempre.

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Quinn non avrà altra soluzione se non quella di lasciare Carter. Intanto, Donna ed Eric avranno un incontro interessante.

La bella Logan farà assaggiare del miele a Eric, che si accorgerà di non essere affatto impotente. Tuttavia, non riuscirà a fare l'amore con Quinn la sera stessa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Eric ascolta la confessione di Donna nelle nuove puntate Usa di Beautiful

Il magnate Forrester resterà sorpreso dal fatto di non essere impotente come credeva ma non si spiegherà come mai non riesca a 'far felice' Quinn.

Le trame americane di Beautiful anticipano che Eric continuerà a pensare a Donna, dopo aver ascoltato una sua videochiamata nella quale confesserà a Brooke di essere ancora innamorata di lui.

Sarà a quel punto che Quinn inizierà ad accorgersi della vicinanza sempre maggiore tra Eric e Donna, rimanendone sconvolta. Come farà, ora che Ridge le ha anche imposto di dimenticare Carter?

A proposito dell'aitante avvocato, gli spoiler di Beautiful riservano un'altra sorpresa: pare che si interessi a Katie, colpito dalla sua dolcezza. Insomma, chi pare rimanga al palo sia proprio Quinn, che rischierà di perdere Eric e di non avere nemmeno la possibilità di consolarsi con Carter.