Per l'Oroscopo l'ultima settimana di novembre sarà vivida e piena di novità, ci saranno degli importanti mutamenti generali. Sarà lasciato ampio spazio ai soldi, allo shopping, al lavoro, alle uscite ma anche e soprattutto alla salute. Delle situazioni personali terranno banco nel cuore e nella mente di molti segni zodiacali che, in vista di dicembre e delle festività natalizie avranno a che fare con i bilanci tipici di questo periodo.

Lunedì, martedì e mercoledì la Luna sarà in Cancro, in fase calante, dopodiché si sposterà nel Leone. Nel weekend l'astro argenteo soggiornerà nella Vergine e questi aspetti astrali saranno determinanti.

Amore, lavoro, soldi, benessere, incontri, amicizie, passiamo in rassegna le previsioni delle stelle di questa settimana dal 22 al 28 novembre 2021.

Oroscopo, previsioni settimanali dall'Ariete al Cancro

Ariete - Da tempo qualche nativo di questo segno ha nel cuore una certa persona, ma se si è già inseriti in una relazione sarà meglio non fare mosse compromettenti. Chi è single, invece, potrà farsi avanti anche perché sarà una settimana propizia. Prima di lasciare il certo per l'incerto, sinceratevi di aver fatto bene i conti e di aver soppesato pro e contro. In settimana sarete alle prese con lo shopping, si registrerà un intenso movimento di denaro. Qualcuno comincerà ad occuparsi del Natale, delle preparazioni e dei regali.

Attenzione al caos dei negozi, saranno fin troppo affollati specie attorno al fine settimana. Vi ritrovate nel bel mezzo di una fase di riflessione, ma non sarete pazienti e qualcuno potrebbe anche darvi del filo da torcere. Testardaggine e competizione vi aiuteranno a dare il meglio di voi stessi all'interno del lavoro o dello studio, cercate di aggiornarvi e di non trascurare la lettura.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Periodo favorevole per fare nuove amicizie, riceverete molte chiamate e messaggi. Weekend di divertimento.

Toro - Qualcosa o qualcuno vi saprà abbagliare in questa settimana che già profuma di Natale e di sensazioni infantili. Ottobre e le prime settimane di novembre vi hanno forse procurato angoscia, apatia e malinconia, ma a partire da questa settimana vi riprenderete con l'umore.

L'amore, per le nuove conoscenze, sarà intrigante. mentre per le coppie ci sarà un po' di crisi da affrontare. Con il partner potrebbero nascere disaccordi riguardanti il denaro, un acquisto oppure un'uscita. Rimandate i nuovi progetti, cercate piuttosto di occuparvi di quelli che già avete in ballo. Fino a fine anno cercate di non mettere troppa carne a cuocere. A livello professionale e interpersonale sarà bene fare il punto della situazione. Le mattine saranno più energiche rispetto al pomeriggio-sera. Venerdì vi ritroverete a mettere mani nel portafoglio per un certo acquisto, ma non lasciatevi tentare dai falsi sconti! Nel weekend ritroverete vitalità, ma occhio allo stomaco.

Gemelli - Settimana favorevole per gli acquisti, ma cercate di non cedere alla tentazione di comprare cose completamente inutili.

In casa avrete alcune situazioni da sistemare, forse un guasto oppure una ristrutturazione. Qualcuno potrebbe venirvi a trovare, in ogni caso cercate di coprirvi bene e di non sottovalutare l'aria che tira in giro. Nel lavoro sarà bene amministrare le proprie azioni, sarete fin troppo impulsivi e chiacchieroni. Rimetterete in ordine una situazione caotica e avrete alcune giornate agitate. In amore non ci sarà da essere pessimisti. Lasciatevi guidare dai sentimenti, all'interno della relazione occorre venirsi incontro e rispettare gli spazio del partner. Chi è solo potrebbe innamorarsi o rivedere una conoscenza di vecchia data. Cercate di non pretendere l'impossibile. Occhio alle controversie.

A livello fisico vi sentirete stanchi e affaticati, la notte finirete per rivangare gli eventi accaduti in passato o durante la giornata. Riposare serenamente, non ha senso preoccuparsi se un certo evento non è avvenuto ancora.

Cancro - Siete un segno creativo e pieno di motivazione, ma talvolta scivolate nel pessimismo e immaginate cose che non esistono. Ed ecco che durante la prima parte della settimana potreste sentirvi ansiosi e gelosi, magari andando incontro a certi disagi. In questo periodo l'attività professionale necessità di un rinnovamento. Dovrete aggiornarvi e aprire la mente, perché continuare ad applicare i vecchi sistemi non farà altro che farvi piangere miseria. Assumete un atteggiamento più ottimista e sorridete.

Una persona che vi conosce sta sviluppando del forte interesse per voi. Le coppie saranno più affiatate e unite, tornerà la voglia di progettare. Entro febbraio sarete investiti da una spinta positiva che vi aiuterà ad arrivare dove volete. I pomeriggi saranno un po' pesanti, cercate di tenervi a distanza dalle polemiche. Salute ok, soldi in uscita per investimenti e shopping. Weekend di follie e scintille, aspettatevi una certa novità.

L'oroscopo della settimana dal Leone allo Scorpione

Leone - Non sottovalutare i segnali del proprio corpo sarà molto determinante, soprattutto se ultimamente vi sentite spossati e demoralizzati. Aspettatevi una settimana particolare in cui vi aprirete a confidenze e riceverete delle notizie generali.

Una certa persona dovrà darvi delle spiegazioni. Sarà la settimana propizia per cercare un impiego, ma non disdegnate le soluzioni a part-time. Le vostre entrate risultano insoddisfacenti, inoltre state affrontando troppe uscite economiche e non sapete più dove sbattere la testa. Entro febbraio giungeranno delle novità professionali, familiari ed economiche. Avrete modo di trascorrere delle belle serate, ma evitate di tirare tardi e curate di più la vostra alimentazione. Ci saranno delle uscite in compagnia, in giro tra negozi e locali. Le risate non mancheranno e avrete modo di scaricare le tensioni accumulate nel lavoro/studio. L'amore di coppia risulterà compatto mentre in famiglia potrebbero nascere delle discussioni.

In quest'ultimo caso evitate di rispondere ed eviterete di peggiorare la situazione.

Vergine - Settimana altalenante per le coppie che stanno insieme da molto tempo e nutrono dei dubbi. Ci saranno dei problemi da affrontare, ma cercate di non scoraggiarvi. Siete un segno tenace ed ottimista, perciò fate ricorso a queste vostre qualità nel corso della settimana. Una persona a voi cara si ritroverà ad affrontare una certa battaglia, statele vicino e supportatela all'occorrenza. Le coppie fresche avranno modo di scoprirsi più a fondo, mentre i single potrebbero fare più di una conquista. Coloro che hanno un'attività in proprio, potrebbero ricevere delle notizie importanti. Venerdì avrete una giornata fruttuosa ma al contempo stancante.

Ci saranno occasioni per nuovi rapporti, anche di lavoro e amicizia. Cercate di allargare i vostri contatti, mantenetevi cordiali e amichevoli. Tempo di bilanci e nuovi progetti, in vista del Natale e dell'anno nuovo. Non trascurate il vostro fisico. Idratazione, alimentazione, attività fisica e sonno dovranno sempre essere regolari.

Bilancia - Settimana forte per l'amore. Potrebbero essersi verificati dei cambi di programma, ma i sentimenti saranno più forti di tutto e tutti, perciò non dovrete temere niente. Per chi è innamorato, saranno giornate favorevoli: dovrete agire. Forti emozioni per i single che faranno nuovi incontri, ma l'amore potrebbe nascere per una certa amicizia di vecchia data.

Sarete più leggeri e meno pressati, anche se delle notizie generali potrebbero rivelarsi non certo rassicuranti. All'interno della sfera lavorativa le stelle invitano a progredire e a non rimanere impantanati nei vecchi schemi. Potreste ritrovarvi al centro di una certa discussione. Attorno al weekend si parla di shopping e riavvicinamenti con il partner o una persona cara. Avrete voglia di mettervi in gioco e di migliorare la vostra routine quotidiana. I vostri progetti avranno grandi possibilità, ma attenzione agli attacchi d'ansia inutili.

Scorpione - La prima parte della settimana partirà alla grande. Avrete un grosso sprint che potrebbe anche risultare decisivo all'interno della sfera affettiva o lavorativa.

Da tempo avete qualche problema che vi attanaglia, ma nei prossimi giorni riuscirete ad ottenere respiro. La pressione verrà allentata e comincerete a rialzarvi. Uscirete dal tunnel è possibile, dovrete solamente avere fiducia nel tempo. Una certa notizia potrebbe allarmarvi, ma cercate di non fasciarvi la testa prima di esservela rotta. Certe preoccupazioni nemmeno si avverano, perciò non fate troppi viaggi mentali soprattutto la sera. Incontri favoriti. Vi sentirete più forti e in forma. Occhio ad una persona del Cancro o dei Pesci. Qualche nativo di questo segno vorrebbe andare in pensione oppure partire per un lungo viaggio, ma in questo periodo è necessaria la vostra presenza. Energie in recupero nel fine settimana, in amore potrete farvi avanti e ottenere garanzie.

Previsioni e oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - In questa settimana sarà alta la voglia di trasgredire, ma le stelle invitano ad andarci cauti. I venti stanno prendendo una piega non proprio favorevole, perciò non abbassate la guardia e non date niente e nessuno per scontati. In alcune giornate tutto vi risulterà più difficile che mai, ma avrete modo di reagire e rimettervi in sesto. Comincerete a decorare casa per Natale oppure uscirete per lo shopping del Black Friday. Gli sconti non mancheranno, ma guai a comprare roba inutile. Un'attività sembra procedere al rilento. Cercate di evitare gli sforzi eccessivi, non strapazzatevi! Nel fine settimana, a causa delle molteplici situazioni, potreste sentirvi stremati e privi di energie. Sarà bene scaricare lo stress prediligendo attività tranquille. Un libro o una serie tv vi prenderà moltissimo. Tenetevi a debita distanza dalle complicazioni e dalle discussioni familiari e amorose.

Capricorno - In questa settimana avrete voglia di amare e di conoscere nuove persone. Chi ha chiuso una relazione soltanto di frequente, avrà bisogno di tempo per leccarsi le ferite. Le coppie fresche, invece, saranno pronte a compiere un passettino in avanti. Possibili discorsi consistenti all'interno della sfera familiare o lavorativa, cercate di usare un tono pacato. Avrete degli alti e bassi, in tal caso sarà bene cercare di fare il minimo indispensabile. Potreste ottenere una risposta o un certo esito che attendevate da tempo. Sarà la settimana migliore per uscire e per proporsi in un nuovo lavoro. I pomeriggi saranno faticosi mentre le mattinate inizieranno con troppa energia. In serata propendete per attività rilassanti e neutre, evitate di fare le ore piccole e di cenare troppo tardi. Piccolo contrasto per le coppie 'stagionate', a quanto pare ci sono delle incertezze legate al partner. Occhio al nervosismo.

Acquario - Dopo un avvio di novembre conflittuale, l'amore comincerà a dare segni di miglioramento. Qualche coppia, però, sarà sul punto di rottura in quanto uno dei due potrebbe essersi invaghito di un'altra persona. Seguire il proprio cuore sarà la cosa migliore da fare. Ogni cosa che non è andata nel verso giusto, tornerà in carreggiata. Nel complesso sarà una settimana positiva a livello di salute. L'igiene, la distanza e tutte le necessarie misure di sicurezze dovranno essere rispettate più che mai. Sarà possibile fare dei nuovi incontri, specie se si è soli da fin troppo tempo. Malgrado le problematiche generali, nel lavoro sarà possibile ottenere incrementi e maggiori visibilità, cercate solamente di essere originali e di pensare fuori dall'ordinario. Sarete in attesa di un ordine o di una risposta. Tra giovedì, venerdì e sabato uscirete per le compere e qualcosa catturerà la vostra attenzione, ma cercate di non sperperare denaro inutilmente. A dicembre sono previste grosse spese, perciò risparmiate! Una proposta non dovrà essere rifiutata.

Pesci - Sarete un bel po' su di giri in questa settimana ricca di novità, movimenti e scosse generali. Qualcosa sta per cambiare, entro la fine dell'anno la vostra vita non sarà più la stessa. Cercate di non farvi cogliere dal pessimismo. All'inizio della settimana le coppie potrebbero lamentare problemi di incomprensione. Nasceranno discussioni, ma riuscirete a cavarvela. Nel lavoro avrete modo e voglia di fare cose nuove, ma non sprecate tempo facendo troppe cose insieme altrimenti finirete per sbagliare. Avrete poche forze a fine serata e questo perché le vostre mattinate partiranno con l'acceleratore bruciandovi tutto il carburante possibile. Per quanto riguardano i soldi: attenzione! La vostra situazione finanziaria non risulta essere delle migliori, ma qualcosa o qualcuno vi spingerà ad aprire il portafogli. Ultimamente vi sentite stanchi, necessitate di una vacanza.