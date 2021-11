La notizia è ancora tutta da verificare, ma se trovasse fondamento sarebbe davvero un grande Gossip. La vita sentimentale di Belen Rodriguez, che ultimamente è sotto la lente di ingrandimento per via della presunta crisi con Antonino Spinalbese, potrebbe essere travolta da una nuova indiscrezione. A lanciare lo scoop è Deianira Marzano, che si occupa spesso di cronaca rosa, a cui è giunta voce che la showgirl argentina e Damiano dei Maneskin si starebbero frequentando. Oltre alla situazione delicata che Belen sta vivendo e al fatto che è diventata mamma lo scorso luglio della piccola Luna, a rendere la notizia ancora più sconvolgente è che il frontman della band sia fidanzato.

Cosa ci sarà di vero?

Damiano e Belen: esplode il gossip

Sono anni che la vita sentimentale di Belen Rodriguez è messa "sotto torchio" dalla cronaca rosa, ma l'ultimo retroscena che la riguarda, qualora venisse confermato, sarebbe incredibile. Deianira Marzano, infatti, ha postato nelle sue storie su Instagram dei messaggi ricevuti da un suo follower e amico che sta partecipando all'edizione in corso di X-Factor, lo stesso talent che nel 2017 ha lanciato I Maneskin. Nei suddetti messaggi verrebbe reso noto alla blogger che Belen e Damiano si stiano frequentando di nascosto. A supporto di tale tesi viene fatto notare che in passato Rodriguez non mancava di mettere like a ogni foto del cantante e per di più nelle sue storie si Instagram molto spesso ha usato le canzoni della band.

A mettere in dubbio la notizia riportata è stata la stessa Marzano, la quale ha ribadito che Damiano è fidanzato con l'influencer Giorgia Soleri. Se spuntassero fuori altri "testimoni" o delle foto che avvalorino la tesi, la vita sentimentale del frontman della band sarebbe ancora di più al centro dell'attenzione mediatica.

Belen sempre più lontana da Spinalbese

Anche Belen, oltre al gossip che la vedrebbe affianco a Damiano, continua a essere al centro dell'attenzione. Sui social molti utenti hanno visto di cattivo occhio il fatto che la showgirl non abbia fatto cenno all'incidente stradale di cui Antonino Spinalbese è stato vittima. Mentre l'hair stylist era in ospedale, Belen postava sui social le foto di un suo shooting di moda.

La crisi sembra sempre più insanabile, ma i due non si sono esposti ancora direttamente sulla questione.

L'unica certezza è che dall'amore tra i due è nata la piccola Luna Marì, che a oggi ha solo quattro mesi di vita. La coppia si lascerà in maniera definitiva o darà un'altra possibilità al loro amore?