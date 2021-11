Armando Incarnato continua ad essere al centro delle polemiche a Uomini e donne. Questo pomeriggio, il cavaliere si è reso protagonista di una serie di dichiarazioni che non sono passate inosservate e che hanno scatenato il caos sul web e sui social. Il motivo? Armando ha ammesso di essere alla ricerca di una persona disoccupata, dato che lui ha tanto tempo libero e vorrebbe una donna che sia "sempre" disponibile.

Armando Incarnato scatena il caos a Uomini e donne: ecco cosa ha detto

Nel dettaglio, durante l'appuntamento di questo venerdì pomeriggio con Uomini e donne, si è parlato di Armando e del suo percorso con la dama Nancy, che sta provando a conoscere meglio.

Il cavaliere ha ammesso che pur essendo attratto da Nancy, tra di loro vi è un problema importante: non riescono a viversi come vorrebbero, perché la dama fa un lavoro che le porta via gran parte del suo tempo.

Insomma Armando non ha nascosto la sua delusione perché Nancy dedicherebbe troppo tempo al lavoro e questo impedirebbe loro di conoscersi e di trascorrere più tempo insieme.

'Vorrei una donna disoccupata', sentenzia Armando a U&D

"Ho delle difficoltà con Nancy che riguardano l'assenza. Lei fa un lavoro che la tiene impegnata tanto e io invece non lavoro", ha dichiarato Armando nello studio di Uomini e donne.

E poi ancora, il cavaliere ha aggiunto: "Vorrei una donna disoccupata", facendo riferimento al fatto che vorrebbe al suo fianco una persona che sia maggiormente disponibile e che non sia occupata per tante ore al giorno con il lavoro.

Un'affermazione che ha scatenato accese polemiche sul web e sui social, dove in tanti hanno puntato il dito contro Armando, accusandolo di essere rimasto ai tempi del "medioevo".

"Io vorrei una donna disoccupata, è una delle cose più brutte da sentire da un uomo. L'arretratezza culturale di Armando non dovrebbe trovare spazio in tv", ha sbottato un fan social del programma di Canale 5.

Il pianto di Armando a Uomini e donne

E poi ancora, sempre nel corso della puntata di Uomini e donne trasmessa questo pomeriggio in tv, Armando si è reso protagonista anche di un pianto liberatorio, durante il quale ha ammesso di sentirsi solo perché pur avendo a sua disposizione dei beni materiali, si rende conto che non lo rendono felice.

A distanza ormai di anni dal suo arrivo in trasmissione, Armando comincia a sentire il peso di non essere riuscito a trovare una donna giusta con la quale condividere la vita insieme fuori dallo studio di Uomini e donne.

Una riflessione che, in trasmissione, lo ha portato alle lacrime anche se i numerosi fan social non credono più alle parole del cavaliere e, anche in questo caso, non sono mancate le critiche al punto che qualcuno lo ha paragonato ad Alex Belli e ai pianti che lo vedono protagonista nella casa del Grande Fratello Vip 6.