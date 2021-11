Continuano le novità relative alle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle ore 15:55.

Un nuovo episodio andrà in onda nel pomeriggio di martedì 23 novembre.

Il Paradiso delle Signore: riassunto puntata precedente

Nell'episodio precedente della soap opera è avvenuta partenza di Giuseppe Amato. L'uomo, dopo aver dato le dimissioni presso Il Paradiso, ha affrontato un'ultima volta "faccia a faccia" Agnese e il suo ex-capo, dopodiché ha preso il primo volo verso la Germania. Una volta arrivato, manda un telegramma alla sua famiglia.

I figli si commuovono per la lontananza del padre, mentre Agnese continua a mantenere il suo regime di indifferenza.

Gemma intanto coltiva segretamente una gelosia nei confronti di Marco dopo aver scoperto che il ragazzo sta corteggiando la borghese Luisa, ma dietro le azioni dell'amato si nasconde un secondo fine di cui solo Adelaide sembra esserne a conoscenza.

Cosimo, invece, ha recuperato alcune foto del padre di Flora.

Cosa accadrà nella puntata del 23/11 ne Il Paradiso Delle Signore

Flora chiede a Cosimo di avere tutte le foto che ritraggono Achille di cui lui è in possesso. Egli acconsente. Per Flora, la visione delle immagini si rivela un'occasione per continuare a riflettere su cosa possa essere successo al padre.

Dopo che Armando ha mostrato la foto di Rocco al giornale, Maria si insospettisce: il ciclista era ritratto in compagnia di una ragazza avvenente la quale le sta consegnando il premio della vittoria della gara.

La donna decide di contattare il fidanzato, ma c'è una terribile sorpresa ad attenderla: Rocco si è trasferito e nonostante la relazione tra i due ha ben pensato di non comunicare la notizia.

La gelosia della donna comincia a creare una certa pressione, dal momento che Rocco sembra non essere reperibile.

Il Paradiso delle Signore: Marco scopre che Gemma è una Venere

Marco continua ad agire alle spalle di Gemma corteggiando Luisa per fini personali; tuttavia i due si incontrano e il ragazzo si comporta con i suoi soliti modi gentili e affettuosi, nascondendo i motivi delle sue azioni.

Egli si reca inoltre al Paradiso ed è proprio in questa occasione che fa una scoperta: Gemma è in realtà una delle Veneri.

Tina ha finalmente deciso di operarsi alle corde vocali per riprendere la sua carriera di cantante sotto i suggerimenti di Vittorio. In vista della sua operazione, Vittorio ha la dolce idea di preparare una cena per lei. L'invito è esteso a numerose persone, tra cui anche Salvatore Amato che sfrutta l'occasione per rivelare a tutti la sua relazione con Anna.

Armando mostra a Stefania un articolo 'indegno'

Nel frattempo Armando scopre sul giornale un articolo che tratta la storia di una famiglia povera che ha subito uno sfratto. Quando l'uomo mostra il pezzo a Stefania è molto deluso: egli reputa infatti l'articolo menzognero e scritto con scarsa precisione.

A difendere le sorti della famiglia è il padre di Luisa, la ragazza borghese che sta corteggiando Marco, il nipote di Adelaide.

Questo e molto altro verrà raccontato nella puntata del 23 novembre de Il Paradiso delle Signore, in onda sempre alle ore 15:55 su Rai 1.