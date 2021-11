Brutta vicenda per Antonino Spinalbese: il papà della piccola Luna Marì e compagno di Belen Rodriguez ha condiviso con i suoi follower su Instagram delle foto che dimostrano che è stato vittima di un incidente stradale. In particolare ha fatto vedere il parabrezza della sua auto completamente distrutto, ma non solo. A preoccupare i fan di Spinalbese è stata l'immagine del braccio dell'uomo con una flebo attaccata, segno che ha avuto necessità di cure mediche. L'accaduto si è verificato proprio mentre si vocifera di un crisi profonda con la show girò argentina.

Antonino in ospedale

Cosa sia successo di preciso non è ancora stato reso noto, ma quel che è certo è che Spinalbese ha passato un brutto momento, che a giudicare da come è ridotta la sua auto poteva concludersi ancora peggio, Infatti, una serie di Instagram Story del parrucchiere lo mostrano prima in strada alla guida della sua auto in mezzo al traffico, ma a ridestare l'attenzione dei follower sono state le immagini successive. Il vetro anteriore della macchina di Antonino è ridotto a pezzi piccolissimi e il giovane è dovuto ricorrere a cure ospedaliere.

A renderlo noto è il diretto interessato il quale non ha spiegato nulla degli eventi ma ha mostrato di avere una flebo al braccio. Evidentemente Antonino ha subito il colpo, non si sa però quale parte del corpo del papà di Luna abbia avuto bisogno delle attenzioni dei medici.

E' chiaro che i suoi fan si augurano si tratti di precauzione e non di un problema di salute grave. In tutto ciò, nessun riferimento a Belen, cosa alquanto strana visto che se fosse ancora il suo compagno di certo la show-girl sarebbe dovuta correre al suo capezzale.

Belen e Antonino sempre più lontani

Lo spiacevole accaduto si è verificato proprio mentre la coppia formata da Antonino e Belen si trovano sotto la lente d'ingrandimento del gossip.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Già da diverse settimane si vocifera di una profonda crisi tra i due che sono diventati genitori di Luna lo scorso luglio. Sembrava che i problemi di coppia fossero rientrati dopo la fuga romantica che i due si erano concessi in quel di Parigi ma probabilmente non è così. Tanto più che gli ultimi messaggi social di entrambi fanno pensare ad una frattura profonda.

Se Antonino ha dato ragione ad un fan che gli ha rimproverato di non aver riflettuto abbastanza prima di mettere al mondo una figlia, Belen parla di 'pupille lontane' e non ha nascosto una certa amarezza nei suoi ultimi messaggi su Instagram. La sua assenza accanto a Spinalbese durante un momento così delicato potrebbe essere la cartina di tornasole. Chissà se prima o poi due si esporranno in maniera diretta per dire come stanno esattamente le cose tra di loro.