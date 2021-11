Cambio programmazione per Il Collegio 2021, il docu-reality in onda su Rai2 ogni martedì sera. Il 16 novembre era in programma la quarta puntata di questa sesta stagione ma non sarà trasmessa nel prime time della seconda rete della tv di Stato.

Al suo posto, infatti, ci sarà spazio per una gara di tennis che toglierà spazio al docu-reality raccontato da Giancarlo Magalli che, questa settimana, sarà visibile solo in streaming online.

Il Collegio 2021, cambio programmazione: ecco le novità della quarta puntata

Nel dettaglio, il cambio programmazione de Il Collegio 2021 riguarderà la quarta puntata prevista per martedì 16 novembre, dalle ore 21:25 circa su Rai2.

In queste ore, i vertici della tv di Stato hanno annunciato il cambio palinsesto per la giornata di martedì e, a farne le spese, sarà proprio il docu-reality show.

Il 16 settembre, infatti, la seconda rete Rai lascerà spazio in prime time alle emozioni del grande tennis delle Atp Finals di Torino.

A partire dalle ore 21, infatti, sarà trasmessa l'attesissima sfida tra Matteo Berrettini (o Jannik Sinner, nel caso di rinuncia forzata del tennista romano, costretto al ritiro nel match d'esordio contro Zverev) e Hubert Hurkacz, protagonisti della sessione serale del torneo.

Ecco dove vedere la quarta puntata de Il Collegio 2021

Di conseguenza, tutta la prima serata della seconda rete sarà nelle mani di questo attesissimo appuntamento con il tennis e non ci sarà spazio per la messa in onda della quarta puntata de Il Collegio 2021.

Ma cosa ne sarà del docu-reality show? Quando andrà in onda la puntata del 16 novembre? I vertici Rai hanno fatto sapere che, eccezionalmente per questa settimana, il programma non andrà in onda su Rai2 ma sarà trasmesso soltanto in streaming su RaiPlay.

Tutti gli appassionati e fan de Il Collegio 2021, potranno seguire la quarta puntata di questa sesta edizione collegandosi al sito ufficiale RaiPlay (di cui è disponibile scaricare anche l'omonima applicazione per tablet e cellulare) e vedere il docu-reality in streaming a partire dalle ore 21:30.

Ascolti in calo per la sesta stagione de Il Collegio su Rai2

Insomma un cambio programmazione del tutto eccezionale per il programma che, dalla prossima settimana, tornerà ad andare in onda regolarmente nel prime time di Rai 2.

Una sesta edizione che, dal punto di vista degli ascolti, sta ottenendo dei risultati abbastanza discreti: la media attuale, infatti, risulta essere di circa 1,5 milioni di spettatori a settimana, per uno share che arriva al 7-8%.

Numeri abbastanza positivi, anche se in netto calo rispetto a quelli della passata edizione, quando il reality viaggiava su una media superiore al 10%.