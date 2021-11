Cambio programmazione in arrivo per le reti Rai. Le anticipazioni riguardanti i palinsesti delle prossime settimane, rivelano che ci saranno delle modifiche legate al prime time della rete ammiraglia. Occhi puntati in primis sulla programmazione della fiction Imma Tataranni 2 con protagonista Vanessa Scalera, che continua ad ottenere ottimi risultati d'ascolto. Novità in vista anche per Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti che osserverà un turno di stop.

Imma Tataranni 2, cambio programmazione per il finale della fiction Rai

Nel dettaglio, le novità dei palinsesti Rai riguardano in primis il cambio programmazione per la fiction Imma Tataranni 2 che si avvia verso il gran finale del primo ciclo di episodi della seconda stagione.

La terza e quarta puntata della fiction con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo saranno trasmesse rispettivamente lunedì 8 e poi martedì 9 novembre, come sempre in prime time sulla rete ammiraglia Rai.

Un doppio appuntamento speciale per questa fiction che, con la seconda stagione, ha confermato tutta la sua forza sul pubblico Rai con una media di oltre 5 milioni di spettatori e uno share del 23%.

Numeri che rendono Imma Tataranni 2 una delle fiction più seguite di questa stagione autunnale Rai-Mediaset.

La seconda serie, però, non è finita qui, dato che all'appello mancano ancora quattro puntate che andranno in onda nel corso dei primi mesi del 2022.

Salta un turno Tale e Quale Show: ecco perchè

Cambio programmazione in arrivo anche per Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto con successo da Carlo Conti.

La prossima settimana, il varietà osserverà un turno di stop e non sarà trasmesso nella prima serata della rete ammiraglia diretta da Stefano Coletta.

Venerdì 12 novembre, infatti, a partire dalle 20:45, ci sarà spazio per la partita della Nazionale Italiana di calcio guidata da Mancini, valida per la qualificazione ai Mondiali di calcio 2022.

Quando ritorna in onda Tale e Quale Show con Carlo Conti dopo la pausa

Di conseguenza, Tale e Quale Show non sarà trasmesso in prime time su Rai 1, ma tornerà in onda nuovamente venerdì 19 novembre, con l'ultima puntata di questa fortunatissima stagione (seguita da una media di oltre 4,5 milioni di spettatori) dedicata al super-torneo finale.

Occhi puntati anche sul nuovo sabato pomeriggio di Rai 1. Il debutto di Dedicato, il nuovo show condotto da Serena Autieri è fissato per il 13 novembre (e non più per sabato 6, come inizialmente previsto).

Il programma sarà in onda dalle 14 alle 15:35 circa e la conduttrice potrà contare anche sulla presenza di una orchestra in studio.