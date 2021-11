Cambio programmazione in arrivo per le reti Mediaset nel 2022. Durante la nuova stagione televisiva ci saranno diverse novità soprattutto per quanto riguarda la fascia del daytime di Canale 5, dove ci saranno una serie di "uscite di scena" dal palinsesto. E' questo il caso della soap turca Love is in the air ma anche di Una Vita, la fortunata serie spagnole che da anni ormai tiene compagnia al pubblico Mediaset. Spazio anche alla fascia del sabato pomeriggio attualmente occupata da Anna Tatangelo, che potrebbe subire delle modifiche.

Stop per Love is in the air: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio programmazione Mediaset previsto per il 2022 rivelano che ci saranno delle sorprese in daytime, complice il finale di Love is in the air.

La soap turca con protagonisti Eda e Serkan giungerà al termine con la seconda stagione: in patria, infatti, non è stata rinnovata e quindi anche in Italia giungerà ben presto il gran finale di sempre.

Le ultime puntate della soap turca sono previste nel corso dei primi mesi del 2022, dopodiché chiuderà per sempre e sparirà così dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

Chiude anche la soap opera spagnola Una Vita

La stessa sorte, pochi mesi dopo, toccherà anche alla soap spagnola Una Vita, in onda sempre nel daytime di Canale 5: anche in questo caso arriverà il gran finale di sempre e quindi si congederà dal pubblico che in questi anni l'ha seguita sempre con grande interesse e partecipazione.

Per due soap che usciranno di scena dalla programmazione Mediaset, ce n'è un'altra che sta per entrare: trattasi di Dos Vidas, una nuova soap iberica che debutterà su Canale 5 proprio nel corso del 2022.

E poi ancora, occhi puntati anche sulla fascia del sabato pomeriggio, attualmente nelle mani di Anna Tatangelo con il suo "Scene da un matrimonio".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A rischio Anna Tatangelo: cambio programmazione Mediaset 2022

Stando a quanto apprende Blasting News, al momento non sarebbe ancora certa la riconferma del programma a partire dal prossimo gennaio 2022, con nuove puntate in onda sempre nella fascia del sabato pomeriggio.

La trasmissione di Anna Tatangelo, quindi, potrebbe anche essere stoppata al termine del 2021 e poi dal prossimo anno, la fascia del sabato pomeriggio che precede l'appuntamento con Verissimo, potrebbe tornare di nuovo nelle mani della soap storiche in onda su Canale 5 (tra cui proprio Una Vita).

Per quanto riguarda la prima serata Mediaset del nuovo anno, è confermato il ritorno di Paolo Bonolis con una nuova edizione di Avanti un altro pure di sera e poi ci sarà spazio per l'Isola dei famosi 2022 che tornerà in prime time e tra i candidati alla conduzione spiccherebbe Barbara d'Urso.