All'esterno della casa del GFVip è accaduto un episodio curioso. Dopo le urla di domenica pomeriggio contro Alex Belli, questa volta è stata presa di mira Manila Nazzaro. Come riportato da Aldo Montano ai destinatari del messaggio, una persona munita di megafono ha espresso un giudizio negativo sull'ex Miss Italia.

L'accaduto

Nel pomeriggio di mercoledì 10 novembre, una donna conosciuta come "La Regina di Roma", si è diretta all'esterno della casa di Cinecittà e munita di megafono ha lanciato un messaggio. La donna, dopo avere preso di mira Alex Belli la scorsa domenica, ha chiamato in causa Manila Nazzaro: "Sei una falsa, una grande bugiarda".

Aldo dice che fuori hanno urlato “Manila sei falsa” #gfvip



Manila.exe in questo momento

Al contrario, all'indirizzo di Nicola Pisu è arrivato un incoraggiamento: "Sei tutti noi".

In quel momento, i destinatari dei messaggi non si trovavano in giardino, ma Aldo Montano, che era presente, una volta tornato all'interno della casa ha riferito quanto ascoltato ai diretti interessati.

La reazione dell'ex Miss Italia

Dopo avere appreso delle urla contro di lei, Manila Nazzaro ha espresso il suo punto di vista: "Lei dice a me che sono falsa? La cosa nemmeno mi sfiora". La diretta interessata ha compreso che i giudizi negativi sul suo conto potrebbero essere arrivati per il suo pensiero sul figlio di Patrizia Mirigliani.

A tale proposito, l'ex Miss Italia ha precisato di averlo sempre detto a Nicola se un suo atteggiamento non le piaceva. Inoltre, Nazzaro ha spiegato ai suoi compagni d'avventura che prima di andare a dire le cose in confessionale, le ha sempre dette anche ai diretti interessati.

Infine, Manila ha ribadito che essere stata definita falsa non le ha smosso nulla perché sente di essere a posto con la coscienza.

Gli altri messaggi della 'Regina di Roma'

La "Regina di Roma", all'esterno del Reality Show, ha rinnovato il suo affetto per Soleil Sorge: "Che grande". Poi, ha lanciato un avvertimento a Manuel Bortuzzo su come comportarsi con Lulù Selassié: "Trattala bene, mi raccomando". In un secondo momento, sui suoi canali social ha replicato a Manila Nazzaro, affermando di non credere minimamente all'ex Miss Italia: "A lei non tocca quello che ho detto?

Sì certo, come no".

Infine, l'autrice delle urla ha lanciato una stoccata agli autori del GFVip, spiegando che appena ha cominciato a urlare con il megafono all'esterno della casa, la regia ha alzato il volume della musica. La "Regina di Roma" ha fatto sapere che il suo intento era solamente quello di supportare Nicola Pisu e Soleil Sorge.