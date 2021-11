Per la nuova stagione tv Mediaset del 2022 sono in arrivo delle importanti novità legate alla programmazione del prime time. I cambiamenti riguarderanno soprattutto il genere reality show, dato che dopo il buon successo di ascolti del Grande Fratello Vip 6, si tornerà a puntare sull'Isola dei famosi 2022. Il reality show della sopravvivenza prenderà il posto de La Talpa che, in un primo momento era stata annunciata per la stagione primaverile di Canale 5.

L'Isola dei famosi al posto de La Talpa: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio programmazione Mediaset del prossimo anno, rivelano che in prime time ci sarà spazio per il ritorno dell'Isola dei famosi 2022, sebbene alla presentazione dei palinsesti della nuova stagione televisiva, fosse stato annunciato il ritorno in video de La Talpa 4.

A quanto pare, invece, il reality game che venne portato al successo da Paola Perego non vedrà la luce nei primi mesi del prossimo anno, dato che sarebbe slittato alla nuova stagione televisiva autunnale.

Di conseguenza, i vertici del Biscione avrebbero scelto di tornare a puntare sull'Isola dei famosi che, lo scorso anno è tornata in onda con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata in studio da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Ilary Blasi a rischio: potrebbe lasciare la conduzione dell'Isola

Il ritorno dell'Isola dei famosi 2022 sarebbe previso subito dopo la fine del Grande Fratello Vip 6 condotto attualmente da Alfonso Signorini.

Tuttavia, se da un lato c'è chi sostiene che Ilary Blasi sarà riconfermata al timone dell'Isola dei famosi nella prossima stagione tv Mediaset, dall'altro lato c'è un retroscena riportato sulla rivista di Riccardo Signoretti, il quale svela che per la nuova stagione del reality show della sopravvivenza, potrebbe arrivare Barbara D'Urso al timone.

"Isola dei famosi, ora dicono: d'Urso va al posto di Ilary Blasi", scrive la rivista di Signoretti lasciando così intendere che la conduttrice di Pomeriggio 5 potrebbe ritornare in onda in prime time su Canale 5 con la conduzione dell'Isola dei famosi.

Barbara d'Urso al posto di Ilary Blasi all'Isola dei famosi 2022?

Una notizia che, nel caso in cui dovesse essere confermata dai vertici del Biscione, avrebbe il sapore della "rivincita" per la conduttrice partenopea, che quest'anno ha dovuto rinunciare alla conduzione di ben due programmi, dopo la chiusura di Domenica Live in daytime e Live - Non è la d'Urso in prima serata su Canale 5.

Il retroscena di Signoretti troverà conferma nel corso delle prossime settimane? Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della vicenda.