Mila Suarez - ex fidanzata di Alex Belli - è tornata ad attaccare l’attore. La modella ha sostenuto di essere “scappata” dal 38enne e che le nozze tra l’attuale concorrente del GFVip e Delia Duran siano solamente una trovata pubblicitaria.

La versione della modella

Mila Suarez è stata fidanzata con Alex Belli. Dopo l’addio tra i due non sono mancati degli strascichi polemici. Lo stesso attore, prima di varcare la soglia della porta rossa del Reality Show, ha deciso di diffidare la sua ex compagna. Nonostante tutto, la diretta interesata ha continuato a puntare il dito contro il 38enne.

La modella, su Instagram, ha sollevato dei dubbi sulle nozze tra Belli e Delia Duran: “È solo finta per fare Gossip”. Secondo quanto insinuato dalla diretta interessata, il matrimonio non avrebbe alcuna validità legale. La stessa Mila ha confidato che è brutto stare con un uomo con cui si pensa di essere sposati. Per Suarez, Alex è abituato a cambiare le sue donne: “Io ho capito che tipo di persona era e me ne sono andata via”. Al momento Alex Belli non può replicare, in quanto è ancora un concorrente del GFVip e quindi non sa cosa sta accadendo all’esterno della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, non è escluso che risponderà Delia Duran.

L’addio con Alex

Mila Suraz, come un fiume in piena, ha fatto sapere perché è finita tra lei e Alex Belli.

Stando alla versione della modella, allontanarsi dall’attore le ha fatto bene mentalmente: “Magari parlerò un altro giorno”. La diretta interessata ha fatto sapere che la sua felicità vale molto di più. Mila non ha nascosto di avere detto addio a Belli perché arrivata al limite della sopportazione. Ma non solo, la modella sudamericana ha lanciato una stoccata al suo ex e alla sua attuale moglie: “Ho dovuto cambiare albergo perché mi pregava di salvarlo da lei”.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il capitolo Soleil

All’interno della casa del GFVip, Alex Belli è sempre più vicino a Soleil Sorge. Nonostante la lettera ricevuta da sua moglie, l’attore ha confidato di non riuscire a stare lontano dall’influencer italo-americana. In tempi non sospetti, Mila Suarez aveva già riferito che il 38enne fosse interessato mentalmente alla coinquilina.

A distanza di qualche settimana, la versione di Suarez si sta rivelando veritiera. Per questo motivo, Mila ha commentato: “Io non parlo così a caso”. Sulla base di quanto dichiarato, Mila Suarez ha ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuta e ha lasciato intendere di essere a conoscenza anche di altri retroscena sul suo ex.

Infine, la diretta interessata ha commentato anche lo scontro tra il suo ex Alex Belli e Aldo Montano: “Quello che vedete è lo schifo dello schifo anche nella vita reale”.