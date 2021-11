Novità in arrivo per la programmazione Mediaset del 2022, dove ci saranno un po' di cambiamenti legati al daytime e alla prima serata. Occhi puntati, in primis, sul ritorno di Paolo Bonolis che tornerà ad affacciarsi sulla rete ammiraglia del Biscione prendendo il posto di Gerry Scotti nella fascia del preserale di Canale 5. Occhi puntati anche sulle soap: Love is in the air e Una Vita, infatti, chiuderanno i battenti entro il prossimo anno.

Paolo Bonolis al posto di Gerry Scotti: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il 2022 riguarderà in primis la fascia del preserale, dove da gennaio ci sarà spazio per il ritorno di Avanti un altro.

Il quiz ideato e condotto da Paolo Bonolis, tornerà in onda nella fascia che va dalle 18:45 alle 20 circa, prendendo così il posto di Caduta Libera, il quiz condotto da Gerry Scotti che andrà in pausa.

Tuttavia, Bonolis approderà non solo nel daytime della rete ammiraglia Mediaset ma sbarcherà nuovamente anche in prime time. In queste settimane, infatti, il conduttore ha avuto modo di registrare le nuove puntate di Avanti un altro pure di sera, che andranno in onda sempre su Canale 5 di domenica sera.

Un doppio impegno per Bonolis che tornerà così ad essere uno dei volti di punta della programmazione di Canale 5.

Love is in the air chiude i battenti nel 2022

Novità in arrivo anche per quanto riguarda le soap del pomeriggio che tengono compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

Per Love is in the air, la serie turca che va in onda dalla scorsa estate in tv, arriverà il momento del gran finale di sempre. Con la seconda e ultima stagione, calerà il sipario sulle vicende della coppia composta da Eda e Serkan, i quali saluteranno definitivamente il pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

Di conseguenza, con l'ultima puntata di Love is in the air prevista tra gennaio e febbraio 2022, verrà lasciata libera la fascia oraria che fa da traino a Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.

Chiude anche la soap Una Vita: cambio programmazione Mediaset 2022

Non si esclude che, a prendere il posto della soap turca, possa essere Brave and Beautiful, un altro prodotto di importazione turca che ha debuttato la scorsa estate su Canale 5, salvo poi essere sospesa a metà percorso per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne.

Tuttavia, Love is in the air non sarà l'unica soap ad essere sospesa nel 2022, dato che il cambio programmazione Mediaset interesserà anche Una Vita.

Pure per la soap spagnola ambientata ad Acacias 38 arriverà il momento di dire addio per sempre al pubblico italiano. In questo caso, però, le ultime puntate sono previste tra l'estate e l'autunno del prossimo anno.