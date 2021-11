Novità in arrivo per la programmazione Rai del mese di dicembre 2021. I cambiamenti e le variazioni riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove a farne le spese sarà la soap opera Il Paradiso delle Signore 6, che si fermerà per una settimana. In prime time, invece, giungerà a conclusione la sedicesima stagione di Ballando con le Stelle e poi ci sarà il ritorno di Alberto Angela.

Il Paradiso delle signore 6 si ferma per una settimana: cambio programmazione Rai dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del mese di dicembre 2021, riguarderà in primis la messa in onda quotidiana de Il Paradiso delle signore.

La celebre soap ambientata nel grande magazzino più famoso del piccolo schermo, non sarà trasmessa per tutto il mese di dicembre, bensì si fermerà a fine mese.

L'ultima puntata prevista di questo 2021 sarà trasmessa venerdì 24 dicembre, dopodiché l'appuntamento con la soap andrà in pausa per una settimana.

Le vicende dei vari protagonisti de Il Paradiso delle signore 6 verranno messe in "stand-by" a partire da lunedì 27 dicembre, quando al posto della soap andranno in onda dei documentari.

Stop per Ballando con le stelle 2021: la finale a dicembre

I fan, quindi, dovranno rinunciare a cinque appuntamenti inediti con la soap opera con protagonista Alessandro Tersigni, in attesa poi del ritorno in onda a gennaio 2022, con le nuove puntate che accompagneranno gli spettatori fino a maggio.

E poi ancora il cambio programmazione Rai del mese di dicembre riguarderà anche Ballando con le stelle 2021.

Lo show condotto da Milly Carlucci, saluterà il pubblico sabato 18 dicembre, quando andrà in onda la finalissima di questa sedicesima edizione, e sarà proclamato il vincitore assoluto di quest'anno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alberto Angela ritorna in prime time: cambio programmazione Rai dicembre

E poi ancora, sempre in prima serata, ci sarà spazio per il ritorno di Alberto Angela. Il prossimo 25 dicembre, sarà lui a tenere in mano le redini del prime time di Rai 1, con lo speciale "Stanotte a Napoli" in prima visione assoluta.

Il 12 e 19 dicembre, invece, il prime time domenicale sarà dedicato alla raccolta fondi per Telethon 2021: la prima domenica ci sarà lo show evento "Serata per Telethon" mentre la domenica successiva spetterà ad Amadeus chiudere la raccolta fondi con lo speciale del game show I Soliti Ignoti.

In daytime, invece, proseguirà l'appuntamento con Domenica In condotto da Mara Venier così come andrà avanti quello con Da Noi a ruota libera presentato da Francesca Fialdini.

In daytime, poi, per la giornata del 24 dicembre sarà trasmesso il concerto di Natale dalla Scala di Milano mentre il 1° gennaio ci sarà quello tradizionale dalla Fenice di Venezia, per inaugurare il nuovo anno.

Stop per Che tempo che fa, ritorna Ossini: le novità della programmazione Rai

Per quanto riguarda, invece, la programmazione di Rai 2, a partire dal 20 dicembre ci sarà spazio per la messa in onda del nuovo programma di Massimiliano Ossini, dal titolo Kalipè.

Su Rai 3, invece, previsto uno stop per il talk show Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto, la cui ultima puntata sarà trasmessa il 19 dicembre.

Proseguirà senza sosta, invece, l'appuntamento con Report che andrà in onda sempre di lunedì sera. Il 24 e 31 dicembre, invece, ci sarà spazio per il consueto doppio appuntamento di fine anno con il Circo di Montecarlo, che andrà in onda nella fascia del prime time.