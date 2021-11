Sono passati un paio di giorni da quando Maria De Filippi ha condotto lo speciale di Amici che andrà in onda domenica 28 novembre. Le anticipazioni che circolano in rete, informano i fan e i curiosi del fatto che due allievi della scuola sono stati eliminati: Andrea e Simone hanno perso le sfide contro Elena e Aisha e hanno dovuto lasciare il programma. Carola, invece, ha battuto la propria sfidante, mentre Alex e Tommaso sono finiti a rischio in quanto ultimi due nella classifica stilata dall'ospite Giulia Michelini.

Aggiornamenti sulla prossima puntata di Amici

Mercoledì 24 novembre è stata registrata la puntata di Amici che sarà trasmessa su Canale 5 a partire dalle ore 14 di domenica 28 novembre. In rete, però, sono già disponibili le anticipazioni dettagliate di quello che è successo in studio, a partire dagli esiti delle sfide che tre talenti della scuola hanno affrontato.

Andrea si è confrontato con Elena su richiesta di Rudy Zerbi: il titolare ha perso e ha lasciato alla "rivale" il banco occupato da pochissime settimane.

Simone, invece, è stato messo a rischio da Lorella nonostante il suo prof di riferimento gli avesse risparmiato la sospensione o l'eliminazione. Un giudice esterno ha preferito la new entry Aisha al cantante della classe, che perciò è stato costretto ad interrompere la corsa al serale che tutti gli alunni hanno cominciato lo scorso settembre.

Una nuova ballerina per la maestra di Amici

Oltre alle cantanti Elena e Aisha, c'è stato un altro nuovo ingresso nella scuola di Amici. Il 28 novembre, infatti, i telespettatori assisteranno alla presentazione di Virginia, una ballerina che la maestra Celentano ha notato ai casting.

La professoressa di danza classica ha chiesto ai colleghi di esprimersi sulla sua nuova allieva, arrivando a prendere una decisione sul suo futuro.

La maggioranza degli insegnanti, ha scelto di dare un banco diretto alla ragazza senza farle fare una sfida con uno dei titolari.

Rimanendo in tema docenti, Lorella e Alessandra si sono confrontate in una gara giudicata da Francesca Tocca. Le due si sono esibite in un passo a due con Raimondo Todaro (una bachata che è stata provata tutta la settimana in sala con i professionisti del corpo di ballo), ma il verdetto su chi sia stata la migliore l'esperta di latino-americano lo renderà pubblico solamente la prossima settimana.

Gli ospiti della registrazione di Amici del 24/11

Tra le altre anticipazioni dell'undicesima puntata di Amici 21, spiccano quelle sulla gara interna che hanno affrontato i cantanti della classe.

Ad ascoltare e valutare gli inediti dei ragazzi della scuola, stavolta è stata Giulia Michelini. L'attrice ha dato i voti più alti a Luigi, Nicol e Sissi, mentre ha messo agli ultimi due posti della sua personale classifica Alex e Tommaso, che la prossima settimana dovranno fare una sfida per evitare l'eliminazione.

Un altro ospite dello speciale che il pubblico di Canale 5 potrà vedere domenica 28 novembre, è Tancredi. L'allievo della scorsa edizione del talent-show, infatti, è tornato per promuovere un suo nuovo brano ed è stato accolto con affetto soprattutto dalla conduttrice Maria De Filippi.

Rudy e Anna, infine, hanno litigato ancora una volta su LDA: la prof Pettinelli ha chiesto un faccia a faccia con il giovane per spiegargli privatamente tutte le critiche che gli muove da settembre scorso, ma Zerbi si è opposto. Rivolgendosi al talento della sua squadra, il docente di canto ha detto che se accetterà l'incontro che gli è stato proposto, lui gli sospenderà la maglia da titolare come provvedimento disciplinare.