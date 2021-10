Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6, la soap opera del pomeriggio di Rai 1 che questo venerdì 29 ottobre non è stata trasmessa. In un primo momento, l'episodio era previsto regolarmente alle ore 15:50 subito dopo la diretta speciale del Tg1 per il G20, ma alla fine così non è stato. La diretta del telegiornale è andata oltre il tempo previsto e così l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore non è stato trasmesso, ma verrà recuperato questo sabato 30 ottobre nel daytime di Rai 1.

La soap opera Il Paradiso 6 cambia programmazione: salta la puntata del 29 ottobre

Nel dettaglio, venerdì 29 ottobre l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 è saltato all'ultimo minuto per poter lasciare spazio interamente alla diretta del Tg 1 dedicata al G20.

Di conseguenza, gli spettatori che si sono collegati alle 15:55 su Rai 1 per seguire il nuovo episodio della soap sono rimasti particolarmente delusi, dato che non hanno potuto seguire le nuove avventure dei protagonisti che popolano il grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Ma quando sarà recuperata la puntata de Il Paradiso 6 saltata questo venerdì? Per fortuna non bisognerà attendere la prossima settimana, dato che la soap è stata messa in palinsesto questo sabato pomeriggio.

Sabato 30 ottobre, puntata speciale de Il Paradiso delle signore 6

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore, eccezionalmente per questa settimana, è previsto anche per sabato 30 ottobre, anche se in un orario diverso.

Stando a quanto apprende Blasting New, la soap opera, infatti, andrà in onda subito dopo l'appuntamento con Linea Blu e prenderà il posto di Tv7: l'orario di inizio, quindi, è fissato per le ore 15, in anticipo di circa un'ora rispetto all'orario canonico feriale.

Una programmazione inconsueta per la soap ma, ripetiamo, sarà valida solo per questa settimana, dato che da lunedì 1° novembre riprenderà il consueto appuntamento fino al venerdì.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore di sabato 30 ottobre

Cosa succederà nel corso di questa puntata de Il Paradiso delle signore di sabato 30 ottobre?

Le anticipazioni rivelano che Petra riuscirà a mettersi in contatto con Giuseppe.

La donna, farà sì che il capofamiglia di casa Amato abbia sue notizie e soprattutto gli chiederà una ingente somma di denaro che serviranno per poter far crescere e per poter assicurare un futuro dignitoso al bambino che hanno messo al mondo insieme.

Un duro colpo per Giuseppe che si ritroverà a dover giostrare una situazione sempre più complicata e, come se non bastasse, Petra lo ricatterà: se non le manda al più presto i soldi richiesti, lei svelerà tutto a sua moglie.